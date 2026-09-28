「杜拜巧克力茶飲」喝過嗎？台南中西區這間茶飲不貴還超頂，一喝會愛上

想不到在台南中西區的古都街上，每次去都是往國華街去吃喝玩樂，這次因為朋友力薦一間女兒很有興趣的飲料店，索性在暑假結束前，帶孩子們去國華街晃晃，順便來這間飲料店試試。

影片帶你喝杜拜巧克力茶飲

就是這家，鄰近台南市美術館與熱鬧的國華商圈，友愛街與永福路交叉口的⋯

麗麗絲精品茶飲

粉絲團點此↵

店址：台南市中西區永福路二段34號

營業時間：平日：09：00 – 20：00 | 六、日：10：00 – 21：00

電話：07-2206666

台南海佃店

店址：臺南市安南區海佃路一段177號

電話：06-2583666

營業時間：週一至週四：09:00-21:00 | 週五至週六：09:00-22:00

週日：10:00-21:00

菜單

麗麗絲精品茶飲，是你不喝還好、一喝會愛上的寶藏店！

麗麗絲精品茶飲擺脫了傳統手搖飲的傳統口感，將高檔的茶，以平民的價格來讓大家可以喝上。

每天還有限定茶品買一送一

每款純茶都是請專業調茶師打造黃金比例，無論是茶香的層次感或是順口度，都展現出討喜的感受。

這次來台南，很大一部分原因就是衝著他們家紅透半邊天的主打款來的！

但，朋友跟我說還有這杯喝的杜拜巧克力，這不來上一杯真的是對不起自己。

茶飲介紹

開心雲頂

也就是我朋友說的杜拜巧克力茶飲。

這杯茶飲的包裝是分開的，手打的堅果奶蓋可以自行加入⋯

就是這杯茶讓我遠道而來！一入口就能感受到極為濃郁的堅果香氣，搭配絲滑的口感，甜而不膩⋯

女兒超愛⋯

將堅果的醇厚與茶湯完美結合，層次豐富到讓人一喝就驚豔，完全不負杜拜巧克力茶飲版的美譽！

純茶來說⋯

🔴 琥霧紅燦

這隻純茶更是讓我印象深刻！特別是他們的蜜香紅茶，呈現的是極其獨特的天然蜜香，完全不是市面上那種人工香料味。這份甘甜來自於小綠葉蟬叮咬茶葉嫩芽後所引發的「著涎」效應，天然的蜜香喝起來會回甘，懂茶的人絕對一喝就知道厲害。

混搭奶香更是翻倍好喝⋯

星落白桃

經典的白桃烏龍茶，多汁清甜的白桃香氣與沉穩的烏龍茶韻完美融合，喝起來甜潤順口，入醇而不淡，是女孩們會大愛的夢幻風味。

推薦拿鐵系列

除了純茶表現亮眼，他們家的奶香調飲同樣讓人愛不釋手，朋友更是大力推薦這兩款：

⚪ 翠羽奶光

朋友超推的就是這隻！以五窨茉莉綠茶為基底，混搭濃郁鮮醇的奶香。茉莉的優雅花香穿透鮮奶，茶感鮮明卻不搶奶香，清爽與濃郁達到完美平衡。

麗麗絲精品茶飲的紫薯粉角吃起來很飽嘴！

🟣 紫薯於你

嚴選烤紫薯混搭鮮美奶香，一口喝下既有烤紫薯的溫潤香甜⋯

又帶有濃厚的奶香底蘊。滿滿的一杯宛如「行走的花青素」

不只視覺超美超夢幻，口感更是綿密順口、營養又療癒！

他們的珍珠也很推，超軟Ｑ⋯

我為何大力推薦麗麗絲精品茶飲？

這不只是一杯單純解渴的手搖飲，而是一場對茶藝品質有所堅持的舌尖享受。麗麗絲精品茶飲從選茶到調配，每一口都喝得到職人等級的茶香！

聘請專業調茶師，每款茶湯都擁有最完美的黃金比例，少見的天然著涎蜜香紅茶、五窨工藝花茶，讓你一喝愛上！

位於台南中西區國華街周邊地段，美術館旁，隨手帶上一杯他們的茶，就是完美⋯

如果你也是對茶香有追求、喜歡探索特色飲品的朋友，這家麗麗絲精品茶飲絕對值得你專程前來品嚐，保證你一喝就會深深愛上！

麗麗絲精品茶飲

粉絲團點此↵

店址：台南市中西區永福路二段34號

營業時間：平日：09：00 – 20：00 | 六、日：10：00 – 21：00

電話：07-2206666

台南海佃店

店址：臺南市安南區海佃路一段177號

電話：06-2583666

營業時間：週一至週四：09:00-21:00 | 週五至週六：09:00-22:00

週日：10:00-21:00

文章來源：吃貨閔爸 FB：吃貨閔爸

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