步行3分鐘就到！台南隱藏版「楠西蝙蝠洞瀑布」 魔戒洞穴宛如「上帝之眼」，隨手拍都是仙氣大片

走進台南【楠西蝙蝠洞瀑布】，被譽為全台最美天然弧形洞穴瀑布，步行3分鐘就到，一抬頭便被這座巨型天然石壁給震撼！從岩洞內往外望去，宛如大自然的「上帝之眼」，將翠綠碧潭與傾瀉而下的銀白瀑布完美定格，彷彿一秒闖進了奇幻電影裡的失落仙境，如水濂洞般空靈，隨手拍都是仙氣大片。

台南楠西蝙蝠洞瀑布

地址：台南市楠西區灣丘里灣丘溪支流

電話：無

開放時間：無限制

公休日：無

門票：免費參觀

停車：收費停車場

寵物：可

楠西蝙蝠洞瀑布：停車資訊

楠西蝙蝠洞瀑布在前往梅嶺風景區前，不妨多預留一小時順遊這座祕境。跟著導航行駛，會抵達一處私人庭園，現場會收取每台車 $50元 停車清潔費；不過園區內有貼心提供簡單的廁所供遊客使用，個人覺得這項收費非常合理且可以接受

楠西蝙蝠洞瀑布：如何抵達

從停車場步行到蝙蝠洞瀑布只需約 3-5 分鐘。原本一路上天氣還有些炙熱，但隨著腳步漸漸接近瀑布，迎面而來的微風便帶起陣陣涼意，溫度瞬間下降不少，身心立刻清爽了起來！

楠西蝙蝠洞瀑布：絕美仙境

沿著步道前行，遠遠就能看見陽光灑在清澈的蒂芬妮藍湖潭上。清涼的溪水正順著岩石微幅流瀉，發出悅耳的潺潺水聲，水質更是澄澈見底、激起陣陣白亮水花，讓人暑氣全消！

楠西蝙蝠洞瀑布：最佳拍攝時間

一走進壯麗的巨大岩洞，原本常呈濁黃色的潭水，這天竟無比幸運地展現出夢幻的碧綠色澤！換個角度近看，絹絲般的瀑布與這片宛如寶石的翠綠深潭交織，仰頭更是綠意圍繞，這抹限定美景真的是可遇不可求。（最佳拍攝時間參考：早上9點到12點以前；特別是連續幾天降雨後幾天，此時水量豐沛、水質乾淨）

置身這座巨大岩洞，眼前的神祕奇景美得令人屏息。聽說這裡好幾個月前都沒有半滴水流下來，這天我們何其幸運，一抬頭竟然親眼見到銀白瀑布正順著高聳峭壁傾瀉而下，空靈的畫面真讓人直呼太幸運了！

這次的楠西蝙蝠洞瀑布之行，不僅幸運收集到了限定版的碧綠水色，更被那份隱密在峽谷間的空靈給深深療癒。雖然這樣景色有點吃運氣，不過近期剛好準備前往梅嶺，別忘了多留一小時給這座神祕的世外桃源，親自來感受這份與世隔絕的清涼與震撼！

台南楠西蝙蝠洞瀑布

地址：台南市楠西區灣丘里灣丘溪支流

電話：無

開放時間：無限制

公休日：無

門票：免費參觀

停車：收費停車場

寵物：可

文章來源：蓉蓉牽手☜ㄩˇ你環遊世界 FB：蓉蓉牽手與你環遊世界

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