嘉義美食｜3間網美咖啡廳全攻略：百年古蹟喫茶、開心果咖啡、富士山刨冰一次收藏

來嘉義玩，別再只知道雞肉飯、砂鍋魚頭和文化路夜市！近年嘉義市區多了不少風格鮮明的咖啡廳與甜點店，從藏進巷弄裡的質感小店，到沉寂多年後重新亮起招牌的近百年古蹟，都很值得排進嘉義美食行程。 這次跟著影片一次搜刮 3 間風格完全不同的嘉義美食：先到 Green cafe 喝一杯少見的「開心果椰子咖啡」，搭配金黃軟綿的肉桂法式吐司；接著走進 1930 年代就曾是摩登喫茶店的 津本喫茶部，吃海鹽奶蓋焦糖布丁；最後再到 樹夏刨冰・糰子專売所，用超吸睛的富士山刨冰與抹茶糰子收尾。想找嘉義下午茶、嘉義甜點，或單純想挖一些跟傳統小吃不一樣的店，這 3 間可以先收進口袋。

嘉義美食｜Green cafe

開心果椰子咖啡配肉桂法式吐司，巷弄裡的質感下午茶

第一站來到藏在嘉義市成仁街巷弄裡的 Green cafe。店內走簡約乾淨的空間風格，搭配綠意植栽與自然光，整體氛圍舒服安靜，沒有過多繁複裝飾。影片中最有記憶點的品項就是「開心果椰子咖啡」，把開心果濃郁的堅果香、椰子的清爽甜味與咖啡結合，喝起來層次明顯，也比一般常見的拿鐵多了一點特色。

圖/ReadyGo

搭配飲品的「肉桂法式吐司」同樣相當吸睛，厚實吐司煎至表面金黃，內裡保留柔軟蓬鬆的口感，再帶出淡淡肉桂香氣，整體走的是香甜但不過於厚重的風味。咖啡與吐司放在一起，不只視覺上很有下午茶氛圍，口味上也能互相搭配。

圖/ReadyGo

Green cafe

地址：嘉義市東區成仁街207巷18號

營業時間：10:00～17:00

公休日：週三、週四

嘉義美食｜津本喫茶部

近百年市定古蹟重生，走進1930年代嘉義摩登喫茶時光

津本喫茶部 不只是一間咖啡廳，本身也是具有歷史價值的嘉義市定古蹟。津本喫茶部所在的建築於1931年落成，1935年正式以「津本喫茶部食堂」之名開幕，是當時嘉義市區充滿摩登風情的喫茶空間。當時主要販售非酒精飲料、洋菓子與水果，是日治時期嘉義市中心相當摩登的喫茶空間。戰後建築由黃文醫師購入，後來作為診所與住所使用，2017年登錄為紀念建築，2020年正式指定為嘉義市市定古蹟。經過修復後重新以「津本喫茶部」之名開放，店內保留木構、磨石子、復古窗景與早期建築細節，也陳列底片相機、黑白電視、打字機等老物件，讓整體空間保有濃厚歷史氣息。

圖/ReadyGo

餐飲部分則延續老派喫茶店氛圍，其中「花生拿鐵」帶有明顯堅果香與奶香，口感滑順；「海鹽奶蓋焦糖布丁」則以滑嫩布丁搭配海鹽奶蓋，讓焦糖甜味多了一點鹹香層次。店內另外也供應手沖咖啡、日式煎茶、抹茶與甜點，從飲品、甜點到空間陳設，都讓這棟老建築再次延續昔日喫茶文化。

圖/ReadyGo

津本喫茶部

地址：嘉義市西區民生北路226號

營業時間：12:00～19:00

嘉義美食｜樹夏刨冰・糰子專売所

富士山刨冰配手工糰子，用甜點呈現濃厚日系風格

位於嘉義市光華路上的 樹夏刨冰・糰子專売所，主打日式刨冰與白玉糰子，店內大量運用溫潤木質元素打造空間，同時呼應嘉義過去「木都」的城市特色。店家的刨冰設計常以日本地區與風味作為靈感，曾推出京都宇治金時、沖繩黑糖豆粉等品項，其中「沖繩縣－琉藍之夢」更是相當具有代表性的造型刨冰，整碗冰以圓潤山形搭配藍白漸層，頂端白色部分就像覆蓋積雪的富士山，從造型到整體呈現都很有日系感。

圖/ReadyGo、FB@樹夏刨冰·糰子專売所

白玉糰子則走軟糯Q彈路線，並搭配不同醬料與配料呈現多種風味。像是「焦香花生」使用自調濃厚花生醬，再撒上香烤花生碎增加香氣與口感；「抹茶紅豆」搭配自煮紅豆豆沙、香甜煉乳與小山園抹茶粉，帶出抹茶微苦與紅豆甜香；「日甜醬油」則以白砂糖熬製日式甜醬油，鹹甜交織，呈現較傳統的日式糰子風味。刨冰與糰子兩種甜點風格不同，卻都延續樹夏明確的日系甜點主題。

圖/FB@樹夏刨冰·糰子專売所

樹夏刨冰・糰子專売所

地址：嘉義市東區光華路159號1樓

營業時間：週一～週五 12:00～17:00；週六、週日 12:00～18:00

公休日：依官方 Instagram 每月公告；店家官網註明每年6～8月無公休

嘉義美食常見問題

這三間店離嘉義火車站遠嗎？

三間都位在嘉義市區範圍內，其中津本喫茶部距離嘉義火車站相對近，Green cafe、樹夏則需要再步行一段距離或搭乘交通工具前往。

這三間店附近好停車嗎？

三間都位在嘉義市區，周邊以路邊停車格與收費停車場為主，店門口不一定有專屬停車位。假日下午車流較多，開車前往的話建議先找附近停車場再步行前往。

這三間店都可以刷卡或使用行動支付嗎？

三間店的付款方式不完全相同，Green cafe 目前以現金付款為主；津本喫茶部與樹夏刨冰・糰子專売所的支付方式則可能依現場提供為準。

為避免遇到無法使用信用卡或行動支付的情況，建議身上準備少量現金。

這三間店都有低消限制嗎？

Green cafe 內用每人低消一杯飲品；津本喫茶部與樹夏刨冰・糰子專売所的低消規定可能依店家最新公告調整。

若多人同行或只想簡單吃甜點，建議前往前先確認最新內用規則。

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