台南街頭多了一顆「大心」！北區老榕修剪成「愛心樹」，意外爆紅成新打卡地標

台南街頭最近出現一處意外吸睛的街景。位於北區和緯路一段的大興里，有棵原本不起眼的老榕樹，經過修剪整理後，樹冠竟呈現出明顯的愛心輪廓，從不同角度看還有幾分像圓潤的香菇頭，近期隨著照片在社群平台流傳，吸引不少民眾前往拍照，讓日常經過的社區街景多了一處趣味打卡點。

這棵樹其實已在當地生長多年，根據大興里長黃文宗說法，老榕樹約有80年歷史，原本樹冠就相當茂密，過去也曾多次修剪。約2年前開始，樹形逐漸變得接近愛心，今年經過整理後輪廓更加明顯，沒想到原本單純的環境維護，最後意外成為居民口中的「愛心樹」。

有趣的是，這棵樹的造型還藏著大興里的地方巧思。由於愛心造型可以聯想到「大心」，也呼應「大興」里名，北區公所表示，這項修整構想是由里長提出，再由公所協助整理，希望透過樹木造型傳達地方的人情味與溫暖。如今愛心輪廓受到關注，也讓原本屬於社區日常的一棵樹，意外變成新的街景記憶點。

隨著愛心樹受到討論，近期已有民眾特別前往拍照，有人與樹合影，也有人趁著到台南旅遊時順道造訪；甚至有遊客在附近用餐後，再繞到和緯路留下照片。從另一側觀看，樹冠又會呈現不同的圓弧造型，也成為拍攝時的小樂趣。

圖／取自台南市市長黃偉哲粉絲專頁

目前這處街景位於台南市北區大興里、和緯路一段一帶，相關報導所列位置為台南市北區大興里旭日街83號附近。由於屬於一般街道路樹，前往拍照時仍要留意車流與行人動線，避免為了取景站到車道上；想尋找台南近期這個特別的「大心」街景，可以把它安排成北區散步途中順手探訪的小景點。

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