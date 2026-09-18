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嘉義小旅行發現童話村！「秘密通道」從上學捷徑變藝術巷弄

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


「愛溪口的秘密通道」最有意思的地方，不只是彩繪，而是它原本就存在於居民的日常生活裡。位於溪口鄉溪東村中正路134巷的這條小徑，過去是溪口國小學童徒步上下學的捷徑，因為道路蜿蜒、轉角不少，走起來像鑽進一座小迷宮，久而久之也有了「秘密通道」般的童年想像。到了2012年，藝術家潘朵拉以《愛麗絲夢遊仙境》為發想，將童話故事帶進傳統農村巷弄。原本熟悉的磚牆與小徑有了不同表情，現實與想像也從這裡開始交錯，讓一條孩子每天走過的上學路，慢慢成為外地旅人也能走進的溪口小祕境。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


跟著愛麗絲鑽進巷子　每個轉角都有新驚喜

比起一眼就能看完的彩繪牆，「秘密通道」更適合用探險的方式慢慢走。彩色圖像順著牆面出現，童趣裝置散落在巷道不同位置，老房子、磚瓦與藝術作品彼此穿插，轉過彎後的景色常常與前一段完全不同。也因為有《愛麗絲夢遊仙境》的想像作為引子，走在其中就像沿著兔子洞一路深入故事。孩子忙著尋找下一件作品，大人則能看看老屋、院落與農村巷弄，童話沒有蓋過地方原本的樣子，反而成為引導旅人認識溪口的一條線索。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影

▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


漂流木也能變成藝術　居民與孩子一起完成的作品

這條通道並非只出自單一創作者之手。社區居民、溪口國小學童與多位藝術家都曾參與其中，也因此比起精緻統一的主題樂園，這裡更多了一份手作與地方共同完成的質樸感。藝術家也運用漂流木等自然及回收素材延伸創作，將夢幻花園、大型傳聲筒等不同裝置放進巷弄。新作品與舊農村景觀並肩存在，反而成為最有趣的對比。來到這裡，不妨少一點「拍完就走」的節奏，沿途找找哪些作品藏在牆角、樹下或下一個轉彎處。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


800公尺輕鬆散步　順遊西螺、溪口農村小旅行

整段路線大致平緩，單程約800公尺，不需要太多體力，很適合親子或喜歡慢旅行的旅人安排一段輕量散步。開車前往可導航溪口國小或「愛溪口的秘密通道」附近，再從外圍適合的位置停車後步行進入，避免直接將車輛開進狹窄巷弄。若時間充裕，也能把溪口農村景色與鄰近西螺老街一帶串成半日行程。不過，秘密通道與一般觀光園區最大的不同，在於兩側至今仍是真實民宅與居民生活空間。建議白天造訪，散步拍照時降低音量、不擅闖私人住宅，也不要為了取景阻礙出入口，才能在探險之餘，保留這條「秘密通道」最迷人的生活感。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


【愛溪口的秘密通道】

景點位置：嘉義縣溪口鄉溪東村中正路134巷


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>小熊維尼100週年來嘉義！光織影舞打造10大沉浸式夢幻展區

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