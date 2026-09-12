百年「台南車站」迎來新時代！地下新站搶先看　百年古蹟、4國語言與新商店街一次亮相

到台南玩，從火車站下車的那一刻起，城市旅行即將換一種方式。台南鐵路地下化工程進入最後階段，交通部鐵道局9月10日舉行台南車站新站揭牌活動，新地下車站預計於10月18日啟用。未來搭台鐵抵達府城，地面仍是熟悉的百年台南車站，真正的列車月台則移至地下，新舊兩座車站將在同一座城市入口繼續並存。

圖／交通部鐵道局提供

百年台南車站不走入歷史 新站藏在地下

這次台南車站最大的變化，不是把舊車站拆掉重新蓋，而是讓「新」與「舊」各自扮演不同角色。

目前台南車站地面上的歷史建築仍會保留下來，地下則新增現代化鐵路設施。對觀光客來說，未來抵達台南後，依然能從熟悉的車站建築開始旅行，再一路往地下銜接新的搭車空間，形成相當特殊的城市風景。

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新站的建築設計也刻意降低量體存在感，並利用石材、玻璃等元素與既有車站環境呼應；其中2號出入口還設置大型頂棚及下沉式廣場，讓車站周邊不只是進出站的交通空間，也多了一處可以銜接城市街區的開放場域。

地下月台換上新導引 自由行旅客也更好找

真正讓旅客有感的改變，會出現在進入地下之後。

新車站採地下月台配置，共有2座島式月台、4股道，並重新規劃旅客導引系統。對國旅旅客而言，最有感的可能不是月台藏到地下，而是站內資訊變得更容易辨認；新指標加入中文、英文、日文及韓文，對近年大量前往台南旅遊的日本、韓國自由行旅客也更加友善。

圖／交通部鐵道局提供

換句話說，未來從台南車站出發，不論是轉往市區景點、尋找公車，或準備搭乘下一班列車，站內資訊都將朝更直覺的方式重新整理。

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搭車前先吃便當 地下穿堂也有商店

新車站也不只負責「搭火車」。

地下穿堂空間規劃商店街，除了旅客基本服務，也將有臺鐵便當本舖與便利商店進駐。對趕著搭車的旅客來說，可以在進站後順手解決餐食；對剛抵達台南的人而言，也能先補充飲料、簡單採買，再正式展開府城行程。

這也讓未來的台南車站更接近一座「城市入口」，而不只是火車停靠的地方。

圖／交通部鐵道局提供

開車、騎車來台南也有新動線

如果不是搭火車進台南，新站也同步整理周邊交通。

新車站規劃3處出入口，分別銜接不同方向的道路與周邊街區，並設置計程車、臨停及公車等接駁機能；靠近3號出入口一帶則配置機車停車場與地下汽車停車場，汽車停車空間可以直接連接車站大廳。

對自駕前往台南旅遊的人來說，未來也能把台南車站當成轉乘節點，再接續市區的大眾運輸或其他交通工具，不必把車一路開進市中心景點區。

不只台南車站 地下化後還有2座新站

這次改變也不只發生在台南車站。

台南鐵路地下化路段未來還會增加「林森站」及「南台南站」2座地下通勤車站，等整體建設陸續完成後，台南市區鐵路運輸網絡也會出現新的節點。原本被鐵路切割的部分城市空間，則將逐步轉型為綠園道等公共空間，讓鐵道地下化不只是換一座車站，更牽動台南市區未來的步行、騎車與觀光動線。

對旅客來說，10月18日開始最直接的變化，就是「來台南搭火車」這件事會有全新的體驗；但真正值得期待的，則是隨著地下化工程陸續完成，百年車站、地下新站與城市街區將重新被串在一起，台南也將從火車站開始，展開下一階段的城市旅行。

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