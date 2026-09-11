搭復古小火車穿梭千年巨木 尋訪頂石棹霧之道品味仙氣茶鄉
【圖／文：田欣雲】
夏季的悶熱，在海拔攀升中逐漸消散。抵達阿里山國家森林遊樂區，攝氏20度的微涼空氣沁人心脾，將休旅車泊妥在遊客中心停車場，還不急著邁開步伐，而是選擇搭乘電動遊園車前去「水山療癒站」，正式開啟這趟「森呼吸」之旅。
仰望千年巨木，聆聽森林呼吸
全長兩公里多的水山療癒步道，沿途可觀森林、巨木、鐵道，堪稱阿里山意象縮影，若採「先乘車、後步行」的動線規劃，更幾乎是一路下行，完美免去了攀爬的辛勞，讓旅人能將全部身心，徜徉在解說柱出現的療癒空間，只要開啟手機藍芽與「森遊阿里山」APP，即會推播療癒解說內容。漫步於蓊鬱的次森林中，腳下是柔軟的落葉與泥土，空氣裡飄散著芬多精，邁步階梯向下，不多時，一尊令人屏息的自然瑰寶——「水山巨木」赫然出現於眼前。這棵高逾30公尺、樹圍超過16公尺的紅檜合併木，屹立已有千年，靜靜地佇立於棧道旁，供人仰望；而當你繼續往前，跨越水山線2號橋梁，旅程即將迎來最特別的體驗。
循著百年鐵道，駛向時光月台
這段步道是遊樂區中唯一開放遊客步行的鐵道路段，途經水山站舊月台，雙腳踏在枕木與碎石交織、爬滿綠意的軌道旁，彷彿走入杉林夾道的時光隧道，與霧氣同時襲來的，還有不遠處林業鐵路運行時發出的聲響。等重見柏油馬路，遠方挑高木造結構的「沼平車站」已映入眼簾，於此站搭上充滿復古風情的小火車，穿梭林間，即能緩緩駛回阿里山站。
下山途經石棹，若時間充裕，不妨再撿些涼爽景點，有別於深山峻嶺的險峻，頂石棹的步道群多了一份屬於茶鄉的溫婉，是夏日裡最適合放慢腳步、沉浸茶鄉的仙氣山徑。這裡有霧之道、茶之道、雲之道、霞之道、櫻之道與愛之道等六條特色步道，任君選擇。我挑了由過往運送物產的古道改建而成的「霧之道」作為起點，步道兩旁是宛如綠色波浪般的茶園，走到半途，那雲霧像約好般地如期而至，每次呼吸，都能嗅到茶葉的清香，讓人徹底卸下城市的重擔。
景點資訊
阿里山國家森林遊樂區
地址：嘉義縣阿里山鄉中正村59號
電話：05-267-9917
門票：本國籍民眾全票200元，小客車停車每次100元，遊園車「遊客中心站-水山療癒站」單程100元，阿里山林業鐵路「沼平-阿里山」單程100元
地點：嘉義縣竹崎鄉(台18線阿里山公路63.5K處轉入)
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