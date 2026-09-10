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穿越台南運河百年時光！河樂廣場《攏Hô樂》光影展展至11月

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：台南市政府
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台南全新夜間城市策展品牌《LONG FLOW TAINAN 攏Hô樂》於河樂廣場登場，以「時間返溯」為策展主題，集結7件涵蓋裝置、影像、互動與體感形式的藝術作品。作品分布於水域、坡道及橋下空間，讓原本的公共廣場化身為可以行走、觀看與感受的沉浸式藝術場域，展覽一路持續至11月1日，並開放免費參觀。


▲圖片來源：台南市政府
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▲圖片來源：台南市政府
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從2020逆流回到1823　沿著水路翻閱城市歷史

觀展路線以2020年啟用的河樂廣場為起點，帶領民眾依序回望1983年的中國城、1926年開通的新運河，再一路返溯至1823年的古運河。隨著光影、水霧及互動作品在水面展開，觀眾也能捲起褲管「蹽落去」，親自走入水域，在前進與涉水之間感受台南城市空間的變化，重新理解這片土地與水共生的歷史。


▲圖片來源：台南市政府
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退役船桅與老木料重生　光影科技延續文資生命

策展團隊艸非火曾打造「龍崎光節：空山祭」，此次更與台南文資建材銀行合作，將「台灣成功號」退役後留下的船桅、船體構件，以及老建築拆卸保存的舊木料融入作品。承載歷史痕跡的老材料結合現代光雕、水霧與影像科技，不僅為藝術創作增添時間質感，也讓原本可能退場的物件，在夜色中延續新的生命。


▲圖片來源：台南市政府
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夜間免費開放至11月　還有導覽、走讀與工作坊

《LONG FLOW TAINAN 攏Hô樂》展覽每日17時30分至22時開放，21時為最後入場時間，每週二休展。除了7件常設藝術作品，展期內也將陸續推出策展人導覽、主題講座、文史走讀、情境式導覽演出及工作坊等系列內容，適合安排在台南晚餐後前往散步賞展，從藝術視角認識運河百年故事；各場次與報名方式仍以主辦單位公告為準。


▲圖片來源：台南市政府
▲圖片來源：台南市政府


【LONG FLOW TAINAN 攏Hô樂】

展覽日期：2026年9月1日至11月1日（每週二休展）

開放時間：17:30－22:00（21:00最後入場）

展覽地點：河樂廣場（台南市中西區中正路343-20號）


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


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