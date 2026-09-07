9米高「巨型小熊維尼」夜拍新地標！ 「2026光織影舞」水上巨月+發光繪本夢幻點燈 「10大童話展區」中秋嘉義同樂

維尼粉絲尖叫！嘉義最具代表性的視覺盛宴再度升級中秋盛宴，今年適逢迪士尼經典「小熊維尼」誕生100週年，嘉義市「2026光織影舞」把整座北香湖公園搬進童話世界，現場有高達 9 公尺的巨型維尼氣偶坐鎮湖邊，水面上還飄浮著直徑5公尺的澄黃巨月與蜂蜜罐，搭配立體巨型故事扉頁，將成為今年中秋與雙十連假全台最吸睛的夜拍新地標！

走進百畝森林！4米高「發光繪本隧道」夢幻光影故事

北香湖公園入口將化身巨大故事扉頁，以小熊維尼100週年為主題的繪本隧道，帶領遊客走進「光影森林」。圖／嘉義市政府提供

踏入北香湖公園，映入眼簾的便是入口處的「開光小序：故事的起點」，團隊將公園入口打造成一本高 4 公尺、長達 20 公尺的立體巨型故事扉頁，穿過這條如夢似幻的光影隧道，就像親手翻開經典童話第一頁，帶領旅人踏進百畝森林，沉浸感十足。

湖畔最萌焦點！9米巨偶牽氣球、湖面5米大月球浪漫同框

嘉義市光織影舞今年規畫10大光影藝術裝置，小熊維尼與100週年紅色氣球成為展區亮點。圖／嘉義市政府提供

最受矚目的核心裝置首推「森林聚光站」，高達9公尺的超萌巨型小熊維尼造型氣偶矗立在湖畔迎賓，手中緊抓著印有百年紀念意象的3公尺紅色氣球，可愛身形讓人忍不住狂按快門。

水面中央則規劃了「月畔甜蜜漣漪」，一座直徑5公尺的發光月球靜靜浮在湖上，身旁伴隨散發暖金光芒的蜂蜜罐，以及趴臥在水面的小熊維尼，藉由湖面天然鏡像倒影，營造出專屬中秋的賞月劇場，入夜點燈後更顯璀璨奇幻。

直徑5公尺的巨大月球靜置於湖中央的「月畔甜蜜漣漪」，有小熊維尼造型氣偶與金色蜂蜜罐，兩者相互映襯。圖／嘉義市政府提供

跳跳虎、小豬與屹耳全現身！互動草地與竹編樹屋超好拍

沿著湖畔步道前進，多位人氣角色也化為特色裝置隱身林間：

霧霧微光林：以 5 公尺高的天然竹編結構打造出溫馨樹屋，融入「屹耳在風雨中的堅毅」精神，搭配暖黃光束與花朵，營造令人放鬆的庇護所氛圍。

高達5公尺竹編結構，以「屹耳在風雨中的堅毅」為設計意象，打造一座藏身森林中的溫馨樹屋。圖／嘉義市政府提供

飛飛亮光：重現跳跳虎、小豬與屹耳一同乘著紅氣球飛向天際的勇敢冒險場面。

光織影舞以小熊維尼經典角色打造「光影森林」，跳跳虎、小豬及屹耳搭乘紅色氣球，呈現童趣夜間場景。圖／嘉義市政府提供

蜂蜜派對：在廣闊草坪上鋪設互動式發光地景，踏入其中彷彿親身走入維尼與好友們最熱鬧的慶典。

願望轉轉：將小豬的純真願望化為隨風轉動的光影花園，色彩繽紛斑斕。

飄飄光河 & 躲光基地：利用流動光帶象徵永恆的友誼波流，最後帶領大小朋友鑽入藏身樹洞的秘密基地，留下暖心回憶。

嘉義市光織影舞運用燈光與森林地景打造光影廊道，融入小熊維尼故事角色及自然元素。圖／嘉義市政府提供

2026嘉義市光織影舞-光影藝術展

．活動日期：2026年9月25日至10月11日

．活動地點：嘉義市北香湖公園

．亮點規劃：全區共10大光影藝術裝置，免門票自由入場參觀

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