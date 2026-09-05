「澎湖輪」10月2日安平開航！台南人「開車進船裡」直達澎湖　3天2夜4299元起

台南前往澎湖又多了一種新玩法。由台南安平出發的「澎湖輪」將於10月2日試辦安平－馬公觀光航線，最大特色是旅客不只能搭船，更能把自己的愛車直接開進船艙，抵達馬公後繼續自駕遊澎湖，省下當地租車的交通安排。

澎湖輪上民眾可早起迎接晨曦。（余弦妙攝） 余弦妙

此次推出3天2夜限定遊程，每人4299元起。去程10月2日中午12時從安平商港出發，下午3時30分抵達馬公，航程約3.5小時；10月4日下午2時從馬公返航，預計下午5時30分抵達安平。

澎湖輪最大亮點 自己的車直接開進船裡

「澎湖輪」與一般客輪最大的不同，在於同時具備旅客與車輛運輸功能。整艘船最多可搭載600名旅客，車輛甲板則能容納82輛汽車及4輛遊覽車。

對自駕族而言，這項設計相當方便，旅客可以將愛車直接開上船，人與車一同前往澎湖，抵達馬公後便能直接展開自駕行程，不必下船後再尋找租車業者。

對家庭旅遊而言，行李、兒童用品甚至較大型的旅遊裝備也能隨車同行，減少搭機或另外租車時搬運行李的麻煩，讓「開車去澎湖」成為另一種旅遊選擇。

不只載車 船上還有親子室、遊樂間與咖啡廳

除了車輛運輸功能，澎湖輪本身也將海上航程打造得更接近觀光體驗。船內配置貴賓艙、特等艙、頭等艙、臥鋪艙，以及商務與經濟座艙等不同空間，並設有無障礙電梯與相關設施。

澎湖輪特等艙，2人入住。記者葉冠妤／攝影 葉冠妤

公共空間則包含親子室、遊樂間、沙龍與咖啡廳，戶外也規劃休憩空間，讓旅客不必只是坐在座位上等待抵達目的地，也能將海上移動本身納入旅行體驗。

澎湖輪頭等艙4人臥鋪。記者葉冠妤／攝影 葉冠妤

台南自駕遊澎湖 交通玩法再多一種

過去從台南前往澎湖，多數旅客會選擇搭機，再於當地租車；澎湖輪試辦安平－馬公航線後，則提供「人車一起走」的新選項。

對一家大小或多人同行的旅客而言，帶著自己的車跨海前往澎湖，不僅能保留熟悉的自駕節奏，也能減少抵達後重新租車、取車與還車的流程。

澎湖輪滿載遊客從基隆港出發前往澎湖。記者邱瑞杰／攝影 邱瑞杰

如果未來航線能持續營運，台南與澎湖之間也將不只是單純的點對點交通，而有機會發展成結合古都與離島的跨海自駕旅遊路線。這趟旅程最有記憶點的，或許就是從安平港開始，把車直接開進船裡，再一路開到澎湖。

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