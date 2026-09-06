此生必體驗！曾文水庫峽谷音樂會11/6.7水上開鑼 入住限定旅宿半價欣賞展演

「十鼓擊樂團」在水上音樂平臺演出。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處（簡稱西拉雅管理處）日前在官田遊客中心舉辦「曾文水庫峽谷音樂會」宣傳記者會。活動現場特別邀請來自「曾文水庫漂流木提琴村」的大埔和平社區「大埔愛樂弦樂團」親臨演奏，用優美樂音為11/06、11/07第三屆「曾文水庫峽谷音樂會」揭開序幕，並於即日起入住限定旅宿享半價搶聽音樂會。

▲宣傳記者會合影。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

西拉雅管理處處長許主龍表示，嘉義縣大埔鄉坐落於西拉雅國家風景區內，擁有豐富的自然景觀與獨特人文脈絡。其中，全臺最大的曾文水庫群山環抱、湖光山色相映，宛如一座天然的峽谷舞臺。在地「和平社區」將漂流木化為優美的小提琴，打造出享譽遐邇的「曾文水庫漂流木提琴村」，不僅榮獲114年全國十大觀光亮點及最佳人氣獎，115年再獲國家環境教育獎社區組特優。

▲水上音樂平臺。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

「曾文水庫峽谷音樂會」巧妙將音樂藝術融入這片壯麗山水，展現地方文化與環境教育的豐沛能量，今年11/06特別與甫獲2026「倫敦設計獎」（London Design Awards）的「十鼓擊樂團」合作，將以極致張力的鼓聲叩響山谷；11/07由橫跨東方傳統與現代硬派搖滾的「手合鐵鼓樂團」接力演出，將傳統鼓藝與金屬硬派樂風融入自然聲響，演出現場更是常能見到數十隻黑鳶在空中盤旋翱翔，彷彿與臺下觀眾一同共享這場天地共鳴的音樂盛會。著實是全臺唯一，一生至少必朝聖一次的水上音樂饗宴！

為讓遊客能更深度愜意體驗在地，自即日起推出「曾文水庫峽谷音樂會獨家限定住房優惠方案」，凡於11/06或11/07入住任一家優質旅宿（凱撒趣淘漫旅台南館、走馬瀨農場、龜丹六二溫泉山房、阿里山東方明珠國際大飯店、阿里山月灣 Villa、覓光心旅民宿及鈺景民宿等7家），就有機會半價（原價新臺幣999元）近距離在曾文水庫峽谷直擊「十鼓擊樂團」或「手合鐵鼓樂團」的精彩演出。

另推出「聲映鼓鳴·曾文秘境樂旅」二日套裝遊程，行程包含玉井芒果冰、黃金蕎麥探索館、在地特色美食砂鍋魚頭、入住「趣淘漫旅」及欣賞曾文水庫峽谷音樂會現場演出等豐富內容。

▲漂流木小提琴。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

除了視覺與聽覺的極致享受，周邊消費好康也不容錯過。09/01-11/09期間，活動集結在地及周邊77家特約店家推出消費滿額抽好禮，有機會獲得 iPad、AirPods 4、雙人住宿券等精美好禮。活動兩日「同心吊橋」旁草地現場更安排了和平社區提琴造型時鐘 DIY 體驗、設置音樂會現場直播與打卡區。

另外，11/06-11/07憑身分證字號開頭為 I、R、Q 或設籍嘉義縣大埔鄉的民眾，現場即可免費領取100元折價券，攤位消費滿額還能再抽100元折價券。

歡迎齊聚曾文水庫，共赴這場融合自然、音樂與地方風情的浪漫盛會。

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