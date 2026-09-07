阿里山鐵道怎麼玩？栩悅號、福森號穿越百年林鐵，走進森林體驗永續綠色旅遊

雄獅旅遊深耕阿里山鐵道，設計出以火車體驗環保低碳、深度綠色旅遊的主題行程，如「栩悅號」、「福森號」都是人氣超高的熱門觀光列車，不只台灣旅客，連外國遊客都搶著搭！

「栩悅號」窗外森林生態緩緩流動、體驗傳奇 Z 字形路線工法

「栩悅號」的誕生，具有百年阿里山林鐵展現新風貌的意義，這輛由舊車型重新改裝的觀光列車，外觀採用阿里山迎賓鳥「栗背林鴝」的藍、黃、白配色，象徵自然與歷史的共生。

阿里山觀光列車「栩悅號」。圖片來源｜雄獅旅遊提供

栩悅號是台灣第一輛「生態導覽型觀光列車」。圖片來源｜雄獅旅遊提供

乘客可以沉浸窗外絕美景色。圖片來源｜雄獅旅遊提供

旅人從踏入栩悅號車廂那一刻起，就能感受到穿越時光的寧靜氛圍。圖片來源｜雄獅旅遊提供

雄獅表示，栩悅號除了是觀光火車，更是台灣第一輛「生態導覽型觀光列車」，透過精心設計，希望讓旅人從踏入車廂那一刻起，就能感受到穿越時光的寧靜氛圍，並藉由全程詳細導覽，乘客能深刻了解媲美受到全世界鐵道迷關注的「Z 字形」登山工法。

行程中特別串聯大眾運輸實踐永續理念，利用高鐵接駁巴士與火車，大幅降低碳足跡。旅程起點自高鐵嘉義站展開，造訪「木都 2.0」實驗木廠與舊監宿舍群，看見老舊建築如何透過現代木造技術重新煥發活力。第二天則深入阿里山，來到山美村的達娜伊谷生態園區，認識鄒族人對高山鯝魚的保育方式，以及原住民文化中「只取所需」的永續倫理，這種與自然共存的睿智，正是現代淨零生活最需要的精神。

「木都 2.0」實驗木廠與舊監宿舍群。圖片來源｜雄獅旅遊提供

午後進入阿里山國家森林遊樂區，雄獅觀察到現代人漸漸不嚮往塞滿行程的觀光，而更期待穿梭清靜的大自然環境，細細品味昔日鐵道歷史與文化交織的光輝，找到安定內在自我的力量；因此在阿里山最新的祕境──水山療癒步道與水山巨木步道，鼓勵旅客放下手機，展開一場森林療癒之旅，透過專業帶領，運用五感去捕捉雲霧林帶裡的生命力。

阿里山最新的祕境──水山療癒步道。圖片來源｜雄獅旅遊提供

阿里山給予旅人安定沉靜的力量。圖片來源｜雄獅旅遊提供

第三天的下山行程是重頭戲，體驗搭乘「栩悅號」觀光列車從阿里山車站前往奮起湖的路線。在通過百年考驗的林鐵工法中，列車會經過著名的「Z 字形」地勢，驚奇感受火車用一進一退方式爬升海拔的「阿里山火車碰壁」智慧；在二萬平車站，俯瞰海拔兩千公尺的雲海與塔山美景；隨後停靠部落的交通節點──十字路車站，這裡隱藏著一家環保餐廳「鳴心咖啡」。雄獅安排在這些山中小車站停留並進行生態導覽，讓旅客有時間佇足，品嘗阿里山獨有的韻味。

阿里山林間巨木。圖片來源｜林業及自然保育署

值得一提的是，在餐飲與住宿的選擇上，雄獅也挑選了具備環保標章的合作夥伴。例如第一晚下榻的 IHG 旗下嘉義智選假日酒店，就是獲得認證的環保標章旅館。

「福森號」移動的美術館 以阿里山美食餐盒、森林音樂會支持在地文化

以國產紅檜與扁柏打造的阿里山最高級觀光列車「福森號」風格與栩悅號截然不同，這輛被譽為「移動美術館」的觀光列車，擁有超大片玻璃車窗，可將窗外流逝的美景一覽無遺；從車廂座位到餐桌，無不流露著藝術氛圍，既講究又優雅，和以往搭乘過的觀光列絕不一樣。

阿里山最高級觀光列車「福森號」。圖片來源｜雄獅旅遊提供

福森號以國產紅檜與扁柏打造。圖片來源｜雄獅旅遊提供

超大片玻璃景觀窗讓搭車時光更迷人。圖片來源｜雄獅旅遊提供

雄獅「福森號」三日行程，不只能搭乘這台絕美森林火車，更集結了檜木香氣、林鐵工法美學與頂級山林住宿特色，還能一次體驗福森號的「森好食」與「好森音」兩種主題路線，加入對地方風土的永續支持。

什麼是「森好食」呢？福森號行駛北門至十字路站的路線時，乘客可在車上享用的阿里山英迪格酒店聯名獨家專屬餐盒，精選阿里山在地特色食材，透過主廚的好手藝，讓旅人吃進肚裡、藏進心裡，喚醒舌尖味蕾。

而隔日從阿里山站駛向奮起湖站的「好森音」路線，福森號將沿途停靠阿里山、二萬平、十字路、奮起湖；當來到最神祕的二萬平站，乘客可以漫步於雲霧之間，進入充滿杉木林的黑色祕境，雄獅悄悄安排了一場不插電森林音樂會，音符在霧氣繚繞的杉林間迴盪，與林間蟲鳴自然合奏。不插電的形式不僅為了友善環境，更希望引領旅人彷彿「誤闖雲端仙境」，讓旅遊回歸最純粹的聽覺感動。

阿里山高山中的不插電森林音樂會。圖片來源｜雄獅旅遊提供

行程中將造訪鄒族「來吉部落」，透過親手參與山豬木雕 DIY 與祕境導覽，旅人能深刻感受到部落對自然的尊重與傳承。另外，雄獅也帶旅客到近年極受歡迎的「空氣圖書館」享用午餐，這個將植物、藝術與閱讀結合的空間，設計理念是「品嚐閱讀空氣的香味」，讓旅人在充滿綠意的環境中沉浸於山間清香。

在鄒族「來吉部落」參與山豬木雕 DIY 。圖片來源｜來吉部落 FACEBOOK

近年極受歡迎的「空氣圖書館」餐廳。圖片來源｜空氣圖書館 FACEBOOK

關於景點的驚喜還有挑戰勇氣、擁抱自然的高空散步！站在雲端上的懸吊橋樑──太平雲梯，俯瞰梅山三十六彎的壯麗景致；腳下是透明踏板，眼前是遼闊天際，既刺激又出奇地療癒。

這趟行程的住宿陣容也不容小覷，有位處海拔 2,274 公尺之高，擁有百年歷史的阿里山「阿里山賓館」；還有座落於雲霧森林中，完美融合大自然地景與當地鄰里文化的「阿里山英迪格酒店」，是全台海拔最高國際精品飯店，同時頂樓的無邊際戲水池即有機會看見壯麗的日出景色。

全台最高的國際精品飯店「阿里山英迪格酒店」。圖片來源｜雄獅旅遊提供

永續旅遊的深度，其實藏在對於土地展現的細微體貼中。雄獅分享，「栩悅號」與「福森號」的行程鼓勵旅客自備個人盥洗用品，減少使用拋棄式備品，或在連續住宿時選擇不更換床單，不是為了節省成本，而是將永續內化為生活裡的小小儀式。而這也是一種「責任旅人」的養成：透過減少對資源的依賴，讓旅行的腳步變得更輕盈，也讓心靈能更純粹地與森林共鳴。

本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA

林芳如 https://www.xinmedia.com/article/306221