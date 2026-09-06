聽青年用歌舞說故事！　優遊吧斯雨林認證茶園深掘鄒族文化

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聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：田欣雲】

有別於深山峻嶺的險峻，嘉義的頂石棹步道群多了一份屬於茶鄉的溫婉，是適合放慢腳步、沉浸茶鄉的仙氣山徑。這裡有霧之道、茶之道、雲之道、霞之道、櫻之道與愛之道等六條特色步道，任君選擇。我挑了由過往運送物產的古道改建而成的「霧之道」作為起點，步道兩旁是宛如綠色波浪般的茶園，走到半途，那雲霧像約好般地如期而至，每次呼吸，都能嗅到茶葉的清香，讓人徹底卸下城市的重擔。

▲石棹步道群中的霧之道，常可見雲霧縹緲在山林茶園間。
▲石棹步道群中的霧之道，常可見雲霧縹緲在山林茶園間。

除了漫步石棹步道賞景，由石棹往南，還可順遊樂山產業道路上的「優遊吧斯鄒族文化部落」。這裡不僅是個文化園區，更是與自然共生的世外桃源。2022年，優遊吧斯家的咖啡農場與茶園雙雙獲得「國際雨林聯盟認證（Rainforest Alliance）」，登上觀景台，翠綠的莊園依傍山勢起伏，來這兒喝烏龍、品金萱，或啜飲一杯地產地銷的手沖咖啡，都蘊含著阿里山獨特的風土韻味。

▲站上園區內的景觀台，可俯瞰茶園景致和茅草屋頂的茶屋。
▲站上園區內的景觀台，可俯瞰茶園景致和茅草屋頂的茶屋。

　

聆聽家屋故事，感受部落脈動

「優遊吧斯（YUYUPAS）」在鄒語中代表著精神與物質的「富足安康」，跟隨董事長鄭虞坪的腳步，引領我走進鄒族的傳統家屋。這棟遵照部落傳統、以竹木、茅桿、石頭、泥巴等天然素材搭建的建築，蘊含著鄒族人深厚的生活智慧。例如家屋內每天都會生起火塘，利用煙燻的方式來防止木頭長蟲；門分為東西向，男女有別，男人走的門比較寬，是為了方便將打獵的獵物背進屋內；鄒族人運用精湛的揉皮技術，將打獵回來的水鹿皮等獸皮敲打揉軟，製成從帽子到鞋子的全套皮衣褲；老人家過世後，會以蹲姿（出生時的姿態）用獸皮包裹好，埋葬於家屋地下，因此進屋禁止喧鬧；屋內穀倉祭祀小米神，而神明忌腥，所以也不可在屋裡煮魚蝦。在優遊吧斯欣賞演出，感受原民文化，能深刻體會鄒族人敬畏自然、與山林共存的信仰。

▲優遊吧斯董事長鄭虞坪，對鄒族傳統家屋內的器具使用如數家珍。
▲優遊吧斯董事長鄭虞坪，對鄒族傳統家屋內的器具使用如數家珍。

▲I MI NE NU咖啡館內，可品嘗到日曬、水洗、蜜處理等不同風味的手沖咖啡。
▲I MI NE NU咖啡館內，可品嘗到日曬、水洗、蜜處理等不同風味的手沖咖啡。

　

景點資訊

優遊吧斯鄒族文化部落

地址：嘉義縣阿里山鄉樂野村4鄰127-2號　

電話：05-256-2788

時間：09:00-16:00　

網址：https://www.yuyupas.net/

門票：一般票價300元，大型夜幕戶外實景秀400元（採預約制，週六限定）

　

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