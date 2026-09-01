台南熱氣球派對9／5起啟動 「光雕展演」打造城市視覺饗宴

【旅奇傳媒/編輯部報導】由臺南市政府觀光旅遊局主辦的「2026臺南熱氣球派對」，09/05-09/06日臺南市政府永華市政中心旁西側廣場及西拉雅廣場登場。活動兩天規劃有熱氣球繫留體驗、街頭藝人表演、氣墊遊戲、闖關活動及特色市集等豐富內容。

首日（09/05）晚間唯一一場的「光雕及無人機展演」，將透過音樂結合熱氣球光雕與無人機燈光展演，為活動增添最浪漫的夜間亮點！精彩活動從清晨、午後一路接力延續至夜間，一同相約臺南，感受熱氣球升空的浪漫與城市派對的歡樂氛圍！

▲「臺南熱氣球派對」熱氣球繫留體驗（歷史照片）。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

黃偉哲市長表示，安平，是臺南歷史與文化的發源地，擁有深厚的古蹟底蘊、最頂級的在地美食及迷人的運河風光，我們特別把熱氣球帶到安平，就是希望大家不必舟車勞頓，就可以近距離的享受城市熱氣球帶給大家的震撼，甚至搭乘繫留體驗，從高空一覽古都與運河的獨特風貌，享受國際級的視覺盛宴。今年熱氣球派對首日（09/05）晚間的無人機展演，將以臺南特色吉祥物為主題，把最紅的「在地大咖」集結，透過一幕幕萌萌的可愛圖像，搭配運河百年、臺南直航等城市宣傳元素，呈現兼具在地特色與國際視野的高規格饗宴。

熱氣球活動深受親子家庭及遊客喜愛，今年再次選在市區舉辦，就是希望讓民眾更容易參與，也鼓勵遊客結合臺南住宿、美食及周邊景點，規劃兩天一夜或三天兩夜的小旅行，白天暢遊古都、夜間欣賞精彩展演，感受臺南從早到晚多元而迷人的城市魅力。

▲「臺南熱氣球派對」熱鬧的市集（歷史照片）。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

除了精彩的光雕及無人機展演外，活動2天每日上午及下午各有一場熱氣球繫留體驗，每一場次均有3顆繫留球，約可搭乘120人，一律採現場報名，每人收費500元。另為鼓勵遊客前來臺南住宿，現場憑今年7月至9月於臺南住宿任2晚以上的發票或收據，即可優先購買熱氣球繫留體驗搭乘券（每人限購2張，每場次限量20張）。此外，本次活動也攜手臺南近40家（持續增加中）在地旅宿、伴手禮及觀光工廠等業者推出優惠活動，可憑活動電子文宣至合作店家消費享專屬優惠，實際優惠內容依店家公告為準。

▲「臺南熱氣球派對」活動海報。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

觀光旅遊局提醒，參加熱氣球繫留體驗民眾，請務必依工作人員指示排隊及搭乘，主辦單位將依現場狀況及氣候條件調整搭乘人數，如遇現場風速、雨勢過大或氣溫過高等影響飛行安全之情形，將取消飛行，已購票民眾可持搭乘券至活動服務台申請退費。

另外，為方便遊客前往觀賞09/05晚間的熱氣球光雕及無人機展演，當日14:00起將提供免費接駁車服務，往返臺南轉運站與活動會場（南島路），歡迎市民與遊客多加利用。活動期間周邊道路也將進行交通管制作業，提醒前來參加活動的市民及遊客提前規劃行程，並留意現場交通管制及相關指引，共同維護活動順暢與安全。

觀光旅遊局也表示，現在住宿臺南還可抽好禮，只要在登錄期限前（11/01）至「2026住宿臺南－好康三重送」活動網站，成功登錄活動期間（05/01-10/31）入住臺南合法旅宿發票或收據，即有機會抽中星級旅館住宿券、美食餐券及多項好禮，歡迎把握機會住臺南抽好禮，詳情請至「2026住宿臺南－好康三重送」官網查詢。 更多活動資訊，請參閱「2026臺南熱氣球派對」專屬頁面。

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