雲林免費觀光工廠 Top 3！親子一日遊這樣玩：DIY 醬油、國軍罐頭免費吃、毛巾蛋糕超好拍

來雲林旅遊不知道去哪裡？這次小編整理了一條超適合親子、情侶，甚至下雨天都能安排的「雲林免費觀光工廠」路線，而且三個景點通通免門票！從百年醬油工廠認識古法釀造、親手體驗醬油DIY，到超特別的國軍罐頭觀光工廠免費試吃肉燥、燉雞等料理，最後再到虎尾看毛巾變成蛋糕、甜甜圈和各種可愛造型。三間各有特色，既能玩、能吃又能拍照，下次安排雲林一日遊，不妨直接照著這條路線玩！

雲林免費觀光工廠｜丸莊醬油觀光工廠

丸莊醬油觀光工廠：百年醬油老店還能親手體驗黑豆醬油

第一站來到西螺的「丸莊醬油觀光工廠」，如果平常吃醬油只在意鹹不鹹，來這裡真的會重新認識一瓶醬油是怎麼誕生的。丸莊在西螺深耕多年，走進後方老建築，還保留許多早期醬油釀造器具與生活空間，整體很有老宅與傳統產業的味道，而且參觀本身免費，很適合順遊西螺老街時一起安排。

圖/ReadyGo

小編最喜歡的是後方的曬甕場，一整排陶甕放在戶外接受日曬，光站在旁邊就能聞到濃濃的發酵醬香。參觀過程中也能了解黑豆從原料、製麴、發酵到釀成醬油的流程，比單純看展示板有趣很多。二樓則還能看到以前工作人員的生活空間、家具，以及與品質管理相關的展示，逛起來比想像中更有內容。

圖/ReadyGo

如果帶小朋友來，小編很推薦事先預約醬油DIY。從認識黑豆開始，一步步動手製作屬於自己的蔭油，過程大約30至40分鐘，做好的成品還可以帶回家繼續日曬，變成一份真正能吃的旅遊紀念品。這種既有知識又能實際動手做的體驗，比單純買伴手禮更有記憶點。

圖/ReadyGo

地址：雲林縣西螺鎮延平路25號



電話：05-586-3666



營業時間：每日08:00－20:00

雲林免費觀光工廠｜欣欣國軍罐頭觀光工廠

欣欣國軍罐頭觀光工廠：國軍罐頭居然可以免費吃！肉燥、燉雞等多款商品先試再買

第二站真的很有反差感！原本聽到「國軍罐頭」還以為是只有當兵才會接觸到的東西，結果來到斗六的「欣欣國軍罐頭觀光工廠」，才發現原來現在有超多品項可以直接購買，而且現場還提供不少商品試吃，完全顛覆我對罐頭食品的印象。

圖/ReadyGo

現場可以看到各式各樣的即食料理，像是肉燥、紅燒牛肉、燉雞、羊肉爐、佛跳牆等，會依當天供應狀況提供不同品項試吃。我最驚訝的是，很多料理吃起來真的不像印象中單純、重鹹的罐頭，肉量和配料都比預期有存在感，有些甚至稍微加熱、搭配冬粉或火鍋料，就能直接變成一餐。

圖/ReadyGo

這裡比較偏向國軍食品文化介紹加上商品展示、試吃與販售空間，並不是那種可以一路隔著玻璃觀看完整產線的觀光工廠，所以如果抱著「看生產線」的期待可能會有落差。不過如果喜歡試吃、買伴手禮或想找比較特別的雲林景點，我反而覺得非常有趣，一邊逛一邊吃，最後很容易默默提一大袋回家。

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地址：雲林縣斗六市保長路60號



電話：0928-729-648



營業時間：每日08:00－17:30

雲林免費觀光工廠｜興隆毛巾觀光工廠

甜甜圈、蛋糕居然都是毛巾！超萌造型大人小孩都想帶回家

最後一站來到虎尾的「興隆毛巾觀光工廠」，這間真的很適合拍照，因為才剛走進園區，就會看到超大的蛋糕造景迎接你。原本以為只是一般毛巾工廠，結果裡面從產品、展示到DIY都非常有創意，尤其各種蛋糕、甜甜圈、小熊造型毛巾，第一眼真的很容易看錯。

圖/ReadyGo

館內可以認識毛巾製作流程，也保留部分傳統紡織設備，對第一次接觸毛巾產業的人來說滿新鮮的。販售區更像大型毛巾文創店，除了日常浴巾、運動毛巾，也能看到生肖、招財貓、神明以及各種可愛造型，很適合挑伴手禮。偶爾也能遇到NG商品或優惠品，喜歡挖寶的人可以慢慢逛。

圖/ReadyGo

親子來訪的話，也可以留意現場DIY活動，像是自己折出可愛毛巾熊，過程會有工作人員帶著一步步完成，小朋友很有成就感。園區外還有綠地和休息空間，加上免費停車、免門票，如果剛好安排虎尾一日遊，拿來當中途休息兼拍照景點很剛好。

地址：雲林縣虎尾鎮埒內里84-1號



電話：05-622-0559



營業時間：每日08:00－18:00

雲林免費一日遊行程建議

09:30【丸莊醬油觀光工廠】參觀百年醬油老屋、古法釀造器具與曬甕場



10:30 體驗醬油DIY，親手認識黑豆釀造流程



12:00 前往西螺或斗六市區用午餐



13:30【欣欣國軍罐頭觀光工廠】認識國軍罐頭文化，試吃當日供應商品



15:00 前往虎尾



15:30【興隆毛巾觀光工廠】看毛巾製作、逛造型毛巾商品區



16:30 體驗毛巾DIY、戶外園區拍照



17:30 結束行程，可續玩虎尾市區或安排晚餐

雲林觀光工廠常見問題

丸莊醬油DIY需要預約嗎？

建議事先預約，尤其假日或多人同行時更保險。DIY內容會帶大家認識黑豆、釀造流程並親手製作蔭油，完成後還能把成品帶回家繼續日曬，是很有特色的西螺親子體驗。

興隆毛巾觀光工廠有什麼必拍亮點？

入口的大型蛋糕造景、各式甜點造型毛巾，以及館內可愛文創毛巾都很好拍。第一次來的人很容易把蛋糕、甜甜圈造型毛巾誤認成真的甜點。

欣欣國軍罐頭觀光工廠真的可以免費試吃嗎？

現場會依當日商品與供應狀況提供不同品項試吃，像肉燥、燉雞、牛肉、羊肉爐等都有機會吃到。不過並非每天固定供應相同品項，實際仍以現場為準。

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