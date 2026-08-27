藝術活化舊地景！　走訪海線彩繪老街與白金鹽山讀風土

【文：陳玲玲，攝影：蔡孝如】

在嘉義布袋鎮的海岸線旁，舊日的常民風景正透過藝術活化迎來新生。不論是承載歷史殘缺的碧沙老街巷弄，還是見證繁華變遷的白金曬鹽產業，如今都以全新的美學姿態，重新訴說著這座濱海小鎮與海共生的往昔與未來。





港邊街景彩繪訴說地方故事

在嘉義布袋鎮的巷弄裡，有一條會說故事的老街「厝味碧沙街」，用彩繪立體雕塑的方式，收藏著屬於漁村的生活記憶。過去的碧沙街因道路拓寬工程，留下不少殘缺老屋與斷垣牆面，原本逐漸被遺忘的街景，透過藝術團隊巧手改造，重新披上充滿漁村風情的新面貌。

創作者深入訪談在地居民，蒐集布袋人在民國四○至六○年代的成長記憶，將那些曾經真實發生的故事，轉化成街頭巷尾的藝術作品。整條街以八大主題串聯，包括青蚵嫂、鹽田歲月、討海人生、地方美食、遊子心聲與兒時回憶等篇章，呈現出布袋人與海共生的生活軌跡。漫步其中，彷彿走入時光隧道，紅通通的辦桌場景、充滿懷舊氣息的柑仔店、兒時熟悉的遊戲畫面，以及象徵漁村精神的青蚵嫂與討海人身影，都在街道間一一重現。





位置：嘉義縣布袋鎮碧沙街





閱讀鹽山下的記憶與守護

曾經，布袋沿海地帶因曬鹽產業而繁榮，閃耀著如同「白金」般的經濟價值。從清代開闢鹽田成為鹽業重鎮，日治時期更透過布袋港將鹽運往各地，見證台灣鹽業最興盛的年代。但隨著時代變遷，傳統曬鹽工作逐漸被機械化取代。然而，鹽山並未因此沉寂，而是以新的方式延續地方故事。布袋鹽山仍持續營運，但轉型成為製作牙膏、面皂等消費品的供應處。矗立於入口處的《千禧布袋》藝術品，是由國際雕塑家李良仁為故鄉為創作的作品，以海浪、風帆與展開的手形為主要意象，融合海洋、陽光與生命力。作品中更巧妙融入魚、鹽、蚵與蟳等在地元素，透過銅雕鏤空設計，讓光影隨著日照變化流動。除了產業文化的保存，鹽山也展現對自然環境的珍惜。由於布袋是候鳥遷徙的重要棲息地，園區特別設置小鳥玩沙池，以潔白砂石呼應鹽山景觀。沙地間的小鳥意象，不僅增添趣味，更象徵人與自然和諧共存的理念。





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