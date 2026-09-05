台北頂級壽喜燒插旗台南！ 「橋山·鵲邸壽喜燒」來自東京百年名店，有身份證的日本神戶牛太銷魂

台北預約困難的頂級壽喜燒店：橋山·壽喜燒，終於開到台南啦！！

台南橋山·鵲邸壽喜燒延續台北橋山，一次擁有日本三大和牛銘柄牛，還結合關西壽喜燒和關東壽喜燒煮法，並有專人全程桌邊服務，讓客人用餐能好好享受頂級日本和牛壽喜燒的精緻細膩。

這幾年在台灣北中南和日本四處旅遊，吃過不少次家日本頂級和牛壽喜燒，不得不說，這次在台南橋山·鵲邸壽喜燒，吃到的和牛壽喜燒可以排進人生前5！！不管是和牛等級、肉的熟度和醬汁味道，真的都是數一數二印象深刻！

台北頂級壽喜燒開來台南：橋山·鵲邸壽喜燒

台北預約困難頂級壽喜燒，橋山壽喜燒，插旗台南啦！台南店「橋山·鵲邸壽喜燒」，開在台南體育路上，深色低調質感，營造出一種日式隱世宅邸的幽靜感。

除了一般座位區，也有不同大小包廂，讓人用餐更有隱私感唷！

橋山壽喜燒也是台灣唯一壽喜燒，一次集結並供應日本三大銘柄牛：山形縣米澤牛、近江牛以其神戶牛！

神戶牛還是有身份證和族譜的，那個鼻印好可愛！

橋山·鵲邸三大和牛套餐

這次台南店試營運最亮眼焦點，絕對是集結神戶、近江、米澤三大銘柄的「三大和牛套餐」！

老實說，這幾年在日本吃過不少次頂級壽喜燒，也很少能在一餐內同時集齊這和牛三大產地！精選米澤牛沙朗、神戶牛翼板與近江牛板腱三個部位，讓饕客在一頓飯中細細比較不同和牛的口感與油脂香氣。

順帶一提，橋山·鵲邸壽喜燒，將關西與關東壽喜燒手法巧妙揉合！一次可以吃到兩種不同風格～

第一吃：關西炒糖

還提供砂糖、黑糖與三溫糖讓客人選擇！超有儀式感～

鍋底撒上砂糖俐落炒香，淋入壽喜燒醬汁煎煮神戶翼板牛。

神戶牛翼板煮到恰到好處！裹滿溫潤蛋汁入口，脂香化開。口感軟嫩多汁、充滿肉香帶有微微彈性，咀嚼有和牛的濃郁甘甜。又不會過於油膩！真的太太太太好吃了啊～

第二吃：和牛配白飯

第二吃選用近江牛板腱下鍋，以炒糖壽喜燒醬汁煎煮。

近江牛板腱肉肉質軟嫩細緻，入口能感受到和牛的油脂香與肉甜味，咀嚼時則帶有Q彈與層次感。肉吸飽濃郁醬汁配上熱白飯上，米粒浸透甘甜肉汁，大口吃超滿足。

第三吃：關東合煮

第三吃轉為關東風格，以壽喜燒先煮出時令蔬菜的清甜，再涮煮米澤牛沙朗肉片一同享用。

米澤牛肋眼油花極為豐沛，單吃難免稍顯厚重；但搭配煮過壽喜燒的時蔬一同入口，蔬菜的清甜化解了豐腴脂香，肉質軟嫩多汁，達到極佳的平衡。

煮過和牛的壽喜醬汁，還有隱藏版第四吃！將蛋放入松露醬打散，以壽喜燒醬汁來煮成滑嫩的松露蛋飯。只能說，松露香氣、和牛油脂煮過的壽喜醬汁與蛋液完美結合，滑嫩松露蛋配上白飯，讓人一口接一口～

極品和牛壽喜燒御飯糰：紫蘇雲丹捲

三大和牛套餐第二個亮點，絕對是這個紫蘇雲丹捲！先在和牛肉片上放上米飯、海膽與紫蘇葉上桌。

接著，服務人員會將捏成三角形下鍋與糖和壽喜燒醬汁煎煮。

煎好的壽喜燒御飯糰，剪開後也太誘人！！大口咬下，先是嫩口的和牛，然後紫蘇的草本香襯出海膽的濃郁鮮甜，層次極為豐富，這道真的是我在台灣壽喜燒店吃過，最特別的壽喜燒吃法了！！

三大和牛套餐除了壽喜燒肉片、還包含幾樣精緻前菜，像是雲丹干貝冷豆腐、蟹肉茶碗蒸。

壽喜燒後與紫蘇雲丹捲後，還有精彩的「銘柄牛胭脂釜醋飯」！以炙燒和牛丁、生食級胭脂蝦、鮭魚卵與蝦夷蔥鋪滿釜飯。劃破蛋黃拌勻，一口吃下，脂香、海味與鹹鮮在口中交織，超級滿足啊啊啊啊啊！

本來吃完壽喜燒、套餐精緻前菜跟釜飯後，已經飽到快到食道，結果！套餐甜點一上桌，五種甜點可以選一種！

五種甜點最推紅豆鍋餅！自己煮的紅豆泥配上舖滿芝麻的鍋餅，香甜脆口。

台南店限定的花生麵茶銅鑼燒也不錯，餅皮棉軟，堅果香氣樸實迷人。

搭配甜點還可選不同茶飲來配，這天點的現刷日式抹茶與清雅阿里山烏龍茶都很不錯！替整場饗宴畫下溫潤的句點。

專屬壽喜燒桌邊服務

壽喜燒和牛好吃，這裡的桌邊服務更是讓人印象深刻！從下鍋熟度、料理介紹到留意用餐節奏，每個細節都專業並充滿溫度，絲毫不見新店的慌亂與生澀，讓人完全忘記這居然還只是試營運。

台南橋山·鵲邸評價/用餐心得

在台南橋山·鵲邸吃下來真的太過癮！有機會一次集齊米澤牛、神戶牛、近江牛三大銘柄和牛，還能同時吃到關西炒糖與關東的壽喜燒吃法，從前菜到甜點每道都精緻無雷。加上沉穩有質感的空間與無可挑剔的桌邊細膩服務，整場用餐體驗舒服極了！絕對是最值得專程造訪的南部頂級壽喜燒！

台南橋山·鵲邸壽喜燒預約

目前可以透過inline app 線上預約：台南橋山·鵲邸壽喜燒線上訂位或是電話直接詢問：服務專線 06-2131558。

地址：台南市南區體育路9號

周邊停車：體育路『歡喜樓』旁路外停車場 ｜健康路一段『忠烈祠』牌樓旁停車場

電話：06 213 1558

營業時間：12:00–14:00, 17:30–22:00

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友 https://zh-tw.facebook.com/mikageyoru

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