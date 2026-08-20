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老家穀倉變身藝文地標！　走進嘉義農村，尋找藏在田野間的美術館

聯合新聞網／ 行遍天下

【文：陳玲玲，攝影：蔡孝如】

沿著嘉義義竹鄉的田間道路前行，視線越過一畦畦稻田與低矮平房，一座灰白色建築靜靜佇立在農村聚落之中。沒有大城市美術館的氣派門面，也不刻意以華麗姿態吸引目光，卻讓人忍不住停下腳步。這裡是天來美術館，一座從老家長出來的藝術空間，也是一位遊子獻給父母與故鄉的深情告白。

王榮文是遠流出版社的創辦人、華山文創園區董事長，嘉義義竹則是他記憶的開端。多年來，他走過城市、接觸藝術與文化工作，卻始終記得自己來自義竹的農家。當愈來愈多文化資源集中於都會區，他開始思考：藝術是否只能存在於城市？美感教育是否只能屬於少數人？於是，在故鄉蓋一座美術館的夢想便逐漸成形。2026年3月這座以王榮文老家為基底的小巧美術館開幕，天來美術館的名字，來自王榮文父親的姓名；館舍旁「善之所在」四字，則取自母親的名字。看似簡單的命名，卻承載著最深刻的思念。展覽空間過去其實是家中的灶腳與穀倉，當許多人選擇

　

在農田裡打造屬於農民的藝術風景

為了實現這個夢想，王榮文邀請建築師毛森江操刀設計。不同於一般美術館追求恢宏尺度，天來美術館選擇從土地出發，讓建築回應農村生活的日常風景。走近美術館，每位初到的訪客一定會遍尋不到入口，原來是必須要先穿過一道狹長通道，踏上設計師特別仿效田埂之間概念的小徑，才能一探究竟。整座建築以毛森江擅長的清水模為主，他以不對稱的四個等邊三角形組成屋頂，線條隱約帶著斗笠的意象，從上而下或從下而上觀看，都有不同風景。沿著動線拾級而上，二樓平台與三角形迴廊引導觀者與角落的天空相遇，甚至穿過二樓的天橋，盡頭還有著突出於建築物的三角角落，可以俯瞰農村、仰望藍天。

比起收藏名家作品，王榮文更在意的是：如何讓更多人相信自己也能創造美。開幕期間首檔展覽，是來自畫齡70年藝術家程延平與7個月畫齡王榮文的共同聯展《做美麗的東西，我也可以》。籌備美術館期間，王榮文受到藝術家程延平的鼓勵，開始嘗試創作。沒有接受正規美術訓練的他，放下對技巧的執著，不使用傳統畫筆，而是拿起掃把、刷子等日常工具揮灑筆墨。

面對巨大畫布時，他畫下的是童年記憶。踏入館內於轉角的第一幅作品，那是童年時八掌溪畔的農村景象，也是父親與老牛共同勞動的身影。那些深埋多年的情感，透過豪放筆觸重新浮現。創作過程中，他逐漸體會到藝術並非少數人的專利，而是一種每個人都能擁有的表達方式。再如二樓角落裡，有著樸質微笑的女性作品，有人解構是農村婦女的意象、也有人看著覺得童趣像極了奔跑在鄉野間開心笑著的女童。作品各有解讀、唯一共同語言是「做美麗的東西，我也可以。」在義竹鄉的田野之間，這座美術館像是一顆被種下的種子，美不一定誕生於大都會，也不專屬於專業創作者。當人願意靠近土地、靠近內心，每個人都可能找到屬於自己的創作能量。

　

景點資訊

天來美術館

地址：嘉義縣義竹鄉84號　

IG：tienlai_museum

門票：免費，無需預約，同時入場人數限制30人

　

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