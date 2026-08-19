嘉義景點｜99％的人去阿里山都錯過這三個地方！水泥觀光工廠、山景火鍋、特色星巴克一次收

說到阿里山旅遊，多數人第一個想到的都是森林小火車、日出、雲海與神木群，但其實沿著阿里山公路，還藏著許多值得停留的景點。這次小編沒有急著一路衝上山，而是安排順遊三個特色景點，從充滿工業風的「欣欣水泥森活園」體驗水泥DIY，到能邊吃牛奶鍋邊欣賞山景的「璟隆咖啡莊園」，最後再到由老穀倉改造的「中埔穀倉農創園區」喝咖啡、逛農產品，每一站都讓人驚喜連連。如果你也正準備前往阿里山，不妨把這三個地方一起排進行程，讓旅程多一點不一樣的風景。

廢棄水泥工廠變身親子觀光工廠，大人小孩都玩得超開心

第一站來到欣欣水泥森活園，遠遠看到灰色水泥建築時，還真的以為開錯地方，整座園區保留了過去水泥工廠的外觀與大型設備，看起來充滿廢墟感，走進去才發現裡面完全是另一個世界。這裡將舊工廠改造成觀光工廠，不只保留工業風特色，也加入許多互動體驗，是前往阿里山途中非常值得停留的一站。如果還想順遊更多在地私房景點，也可以參考嘉義秘境一日遊景點懶人包，一次收藏更多口袋名單。

圖/ReadyGO

小編最推薦一定要體驗水泥DIY，從攪拌、灌模到等待成型，每個步驟都有老師協助，就算第一次接觸水泥也不用擔心。親手完成水泥杯墊或小盆栽，不只是紀念品，更讓人對水泥製作有不同的認識，小朋友也能從體驗中學到不少知識。

圖/ReadyGO

除了DIY，園區還設有室內球池、溜滑梯、攀岩設施及互動遊戲區，很適合親子家庭安排半天行程。玩累了別忘了吃招牌水泥冰淇淋，搭配現烤雞蛋糕一起享用，冰熱交錯的口感意外很搭，再逛逛伴手禮區，一不小心就待了三個小時。

圖/ReadyGO

欣欣水泥森活園資訊



地址：嘉義縣番路鄉觸口村12號



聯絡電話：05-259-1588



營業資訊：每週一、二公休；週三至週日09:30–16:00

嘉義景點｜JingLong Cafe’ 璟隆咖啡

坐在落地窗前吃火鍋，把整片阿里山山景當成風景畫

離開欣欣水泥森活園後，沿著阿里山公路繼續往山上前進，很快就來到璟隆咖啡。餐廳最大的特色就是大片落地窗，不管坐在哪個角度，都能欣賞層層山巒與茶園景色。天氣好的時候視野非常遼闊，若遇到山嵐飄過，又是另一種夢幻氛圍，難怪不少人會特地安排來這裡放慢腳步。

圖/FB@JingLong Cafe’ 璟隆咖啡

這次點了招牌克里昂牛奶鍋，湯頭喝起來香濃卻不膩口，搭配自家種植的新鮮蔬菜，每一口都能吃到自然的清甜，肉品份量也很有誠意。如果不想吃正餐，也可以點杯阿里山咖啡或甜點，靜靜坐在窗邊發呆，看著窗外山景，就覺得非常療癒。

圖/ReadyGO

吃飽後別急著離開，可以到戶外走走或到頂樓欣賞風景，幸運的話還有機會看到雲海。不管是安排在上山午餐、下午茶，還是下山後休息，都是阿里山公路上很值得收藏的景觀餐廳。若打算留宿一晚看日出，不妨參考阿里山住宿推薦，提前訂好房型。

JingLong Cafe’ 璟隆咖啡資訊



地址：嘉義縣番路鄉公田村8-2號



電話：05-258-6140



營業時間：每週五～二11:30-20:00；每週三、四公休

嘉義景點｜中埔穀倉農創園區

老穀倉華麗變身文創園區，免費又好拍

結束阿里山行程後，最後來到中埔穀倉農創園區。這裡由廢棄老穀倉改建而成，保留清水模建築與穀倉結構，再結合咖啡廳、農產品展售與休憩空間，整個園區免門票，不管是上山前休息，還是下山後慢慢逛都很適合。

圖/ReadyGO

園區內最有名的就是全台唯一的穀倉星巴克，喝咖啡之餘還能欣賞保留下來的稻米輸送設備。另外也很推薦逛逛穰穰直賣所，選購嘉義在地農產品、特色伴手禮，替這趟阿里山旅程畫下悠閒又充實的句點。如果是帶小朋友一起出遊，也可以參考嘉義親子景點推薦，安排更豐富的親子行程。

圖/星巴克官網

中埔穀倉農創園區資訊



地址：嘉義縣中埔鄉金蘭村頂山門36號



聯絡電話：05-239-8798



營業時間：每週一～日09:00-18:00

嘉義景點常見問題

欣欣水泥森活園需要預約嗎？門票多少錢？

一般散客入園不需要預約，可以於營業時間內購票參觀；團體旅客或想安排導覽、DIY課程，建議提前向園區預約確認。目前官方公告門票為每人50元，2歲以下、65歲以上及符合資格者免票。實際費用與優惠方式仍以現場公告為準。

水泥DIY適合小朋友嗎？

適合。現場會有工作人員協助操作，並提供相關防護與清潔設備。不過幼童仍需由家長陪同，實際參加年齡與活動內容建議事前確認。

璟隆咖啡莊園推薦吃什麼？

正餐推薦克里昂牛奶鍋或其他火鍋料理，湯頭溫潤，搭配蔬菜與肉品相當有飽足感。若只是想休息，也可以選擇阿里山咖啡、茶飲或甜點欣賞山景。

璟隆咖啡莊園看得到雲海嗎？

是否能看到雲海需視當天天氣、雲層與時間而定。即使沒有雲海，天氣晴朗時仍能欣賞山巒與茶園景色，起霧時則會呈現另一種山林氛圍。

中埔穀倉農創園區適合排在上山還是下山？

兩種安排都適合。上山時可以先在這裡喝咖啡、補充體力；下山後則可以逛農產品展售區，當作返回嘉義市區前的休息站。

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