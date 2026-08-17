太萌了！嘉義市「熊熊抵嘉」地圖公開 快跟著大白熊打卡景點





「大白熊」是嘉義在地藝術家SMART（莊信棠）創作的經典角色，今年新增10隻不同造型的大白熊，分別化身城市觀光大使，設置於嘉義市多處景點，帶領大家走進城市不同角落。官方同步公布「熊熊抵嘉」地圖，方便旅客規劃蒐集路線。每隻大白熊都依照所在地特色設計造型各自展現不同風格，也讓「尋找大白熊」再次成為今年夏天最受矚目的城市活動。





▲圖片來源：嘉義市政府





人氣造型各有特色！公園、森林之歌成熱門拍照點

10隻新造型大白熊中，以民生公園的「荷葉大白熊」和森林之歌的「邱比特大白熊」討論度最高。民生公園的大、小白熊頭頂荷葉依偎而坐，鄰近噴泉戲水區，成為親子拍照熱門地點。身高超過2公尺的「邱比特大白熊」則設置於森林之歌，象徵「命中幸福」，也因鄰近每年舉辦集團婚禮的場域，成為不少人拍攝紀念照與七夕打卡的新選擇。





▲圖片來源：嘉義市政府





鐵馬道、公園都有熊可尋！順道感受城市風景

嘉油鐵馬道也集結多隻特色大白熊，新民路站有牽著YouBike的「單車熊」，南京路站有與貓咪相伴的「慵懶熊」，沿線還能發現坐在稻田旁喝咖啡的「下午茶大白熊」，為騎乘增添趣味。嘉義公園則有手持畫筆與調色盤的「畫家熊」，呼應嘉義市「畫都」特色；舊監獄宿舍群的「復古三輪車熊」結合可乘坐設計，搭配質樸紅磚建築，讓歷史空間多了一份互動樂趣。





▲圖片來源：嘉義市政府

▲圖片來源：嘉義市政府





跟著大白熊慢遊嘉義！發現景點之外的城市魅力

大白熊不只是蒐集打卡點，更串聯起嘉義市的人文、自然與生活風景。不管是慢跑族、攝影愛好者還是自行車族，都能沿著不同路線尋熊，在旅程中走訪歷史古蹟與公園綠地等地區，重新認識城市樣貌。下次嘉義旅遊時，不妨沿著熊熊抵嘉地圖，探索大白熊那可愛的蹤跡吧！





▲圖片來源：嘉義市政府





【熊熊抵嘉–嘉義市大白熊裝置藝術】

景點位置：嘉義市民生公園、嘉義公園、森林之歌、嘉油鐵馬道、舊監獄宿舍等地





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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