太萌了！嘉義市「熊熊抵嘉」地圖公開 快跟著大白熊打卡景點
「大白熊」是嘉義在地藝術家SMART（莊信棠）創作的經典角色，今年新增10隻不同造型的大白熊，分別化身城市觀光大使，設置於嘉義市多處景點，帶領大家走進城市不同角落。官方同步公布「熊熊抵嘉」地圖，方便旅客規劃蒐集路線。每隻大白熊都依照所在地特色設計造型各自展現不同風格，也讓「尋找大白熊」再次成為今年夏天最受矚目的城市活動。
10隻新造型大白熊中，以民生公園的「荷葉大白熊」和森林之歌的「邱比特大白熊」討論度最高。民生公園的大、小白熊頭頂荷葉依偎而坐，鄰近噴泉戲水區，成為親子拍照熱門地點。身高超過2公尺的「邱比特大白熊」則設置於森林之歌，象徵「命中幸福」，也因鄰近每年舉辦集團婚禮的場域，成為不少人拍攝紀念照與七夕打卡的新選擇。
嘉油鐵馬道也集結多隻特色大白熊，新民路站有牽著YouBike的「單車熊」，南京路站有與貓咪相伴的「慵懶熊」，沿線還能發現坐在稻田旁喝咖啡的「下午茶大白熊」，為騎乘增添趣味。嘉義公園則有手持畫筆與調色盤的「畫家熊」，呼應嘉義市「畫都」特色；舊監獄宿舍群的「復古三輪車熊」結合可乘坐設計，搭配質樸紅磚建築，讓歷史空間多了一份互動樂趣。
大白熊不只是蒐集打卡點，更串聯起嘉義市的人文、自然與生活風景。不管是慢跑族、攝影愛好者還是自行車族，都能沿著不同路線尋熊，在旅程中走訪歷史古蹟與公園綠地等地區，重新認識城市樣貌。下次嘉義旅遊時，不妨沿著熊熊抵嘉地圖，探索大白熊那可愛的蹤跡吧！
景點位置：嘉義市民生公園、嘉義公園、森林之歌、嘉油鐵馬道、舊監獄宿舍等地
延伸閱讀>>佐登妮絲城堡優惠再延長！8月不限身份免費入園拍美照！
想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。