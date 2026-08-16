台南北門最新打卡景點！井仔腳「鹽田光雕秀」一路展至8月底





2026井仔腳瓦盤鹽田光雕秀已於7月31日正式展開，將一路展出至8月30日。活動以「發現鹽裡的光」為主題，每週五、六、日晚間6時30分至8時30分進行光雕投影及點燈，透過夢幻光影重新詮釋北門鹽鄉景觀，邀請民眾免費走進傳統鹽田，感受不同於白天的夏夜魅力。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





螢光塗鴉與鹽田光影，打造沉浸式藝術場景

展區結合在地藝術家的貨櫃屋螢光塗鴉牆、永續概念入口迎賓區及鹽田光影裝置，讓民眾從入口開始便能感受豐富的視覺層次。光線隨著夜色映照在瓦盤鹽田與周邊場域，不僅保留地方歷史紋理，也讓傳統產業地景轉化為充滿現代感的戶外藝術展場。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





週末手作與光影表演，親子共度歡樂夏夜

每週六、日現場另安排免費手作體驗，內容包含鹽手工皂、虱目魚丸及手提花燈等特色項目，將北門鹽業、漁村飲食與創意設計融入活動之中。部分場次也有街頭藝人或LED光影雜耍表演，讓民眾除了欣賞光雕，也能透過實際參與，感受台南濱海文化的多元樣貌。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





白天七股看鹽雕，晚上北門賞光雕

規劃行程時，可於白天先前往七股鹽山參觀同檔期鹽雕創作展，欣賞純白雕塑、食農體驗與限定鹽雪糕，再於傍晚轉往井仔腳瓦盤鹽田欣賞夕陽及夜間光雕。從七股到北門，一天便能收藏鹽雕與光雕兩種藝術風景，完成「一日雙雕」的台南海線小旅行。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





【2026井仔腳瓦盤鹽田光雕秀】

展覽日期：2026/7/31－2026/8/30

點燈時間：每週五、六、日18:30－20:30

展覽地點：台南市北門區井仔腳瓦盤鹽田





※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口





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