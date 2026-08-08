一趟旅程、雙重享受！9月住宿合歡山 順遊奧萬大10元優惠入園

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凡於9月入住合歡山森林遊樂區住宿設施，即可享奧萬大森林遊樂區門票優惠10元。　圖：shutterstock／來源
凡於9月入住合歡山森林遊樂區住宿設施，即可享奧萬大森林遊樂區門票優惠10元。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】為推廣森林生態旅遊，鼓勵深入探索臺灣山林之美，「合歡山森林遊樂區」與「奧萬大森林遊樂區」攜手推出9月限定聯名優惠活動。凡於9月入住「合歡山森林遊樂區」住宿設施，即可享「奧萬大森林遊樂區」門票優惠10元（停車費另計），讓旅客以超值優惠一次暢遊兩大森林遊樂區，體驗高山與森林交織的自然魅力。

本次優惠適用期間為「合歡山森林遊樂區」住宿前一日、住宿當日及退房當日，旅客可依行程安排，彈性規劃遊程，欣賞合歡山壯闊的高山景觀、漫步奧萬大森林步道，感受不同海拔孕育出的豐富生態與景致，享受一趟兼具休憩、療癒與自然探索的森林之旅。

住宿旅客前往「奧萬大森林遊樂區」時，提供住宿日期、住宿訂單編號、訂房姓名或是「松雪樓」住宿須知單，即可享有10元入園優惠。（優惠僅限門票，停車費依園區規定另行收費。）

9月正是走入山林、享受涼爽氣候的好時節，邀請把握限定優惠，安排一趟「住合歡山、遊奧萬大」的森林之旅，在群山環抱與綠意森林中放慢腳步，感受大自然的療癒魅力，留下美好的旅遊回憶。

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