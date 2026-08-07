2026七股鹽山鹽雕展登場！純白巨型作品打造夏日亮點

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▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


2026七股鹽山鹽雕展已正式展開，今年以「發現鹽裡的光」為主題，透過鹽雕藝術重新詮釋台南鹽鄉文化。展覽期間，七股鹽山化身大型藝廊，邀請民眾走進純白地景，在欣賞藝術作品的同時，也深入認識台灣珍貴的鹽業文化與濱海特色。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


大型鹽雕結合在地故事，展現鹽鄉文化魅力

本次展覽由藝術家王松冠創作主題鹽雕，以鹽作為雕塑媒材，展現細膩工藝與藝術張力。展區同步融入海港文化與地方特色，並展出嘉義高商師生共同創作作品，讓藝術不只是欣賞，更呈現台南沿海的人文風景與地方故事。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


食農體驗與語音導覽，認識鹽的另一種面貌

除了藝術作品，現場也規劃「鹽感餐桌區」，結合食農教育介紹鹽與地方飲食文化，並提供「黑皮」語音導覽，讓遊客透過更輕鬆的方式了解每件作品背後的創作理念，讓整體觀展體驗更加豐富。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


限定鹽雪糕消暑，順遊七股濱海景點

逛完展覽後，別忘了品嚐七股鹽山限定推出的特色鹽雪糕，包含烏魚子、菜脯等創新口味，為夏日旅程增添不同驚喜。若時間充裕，也可順遊周邊濱海景點，或於夜晚前往北門井仔腳欣賞「一見雙雕藝術季」光雕展，安排一趟從白天玩到夜晚的台南海線旅行。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


【2026七股鹽山鹽雕展】

展覽日期：2026/7/31－2026/8/30

開放時間：09:00－17:30

展覽地點：台南市七股鹽山


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


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七股鹽山

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