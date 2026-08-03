故宮南院旁玩衝浪！嘉義最新水陸樂園「芯浪」親子客群清涼玩一夏

「芯浪」園區共十一條滑水道，包含八公尺高的綜合型滑水道與刺激的皮艇水道。 圖：嘉義縣政府／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義全新主題樂園「芯浪國際滑板衝浪公園」已於日前開幕，緊鄰故宮南院，主打以 AI 控制造浪結合國際級滑板場域，鎖定學生校外教學、科技高端客群與親子年輕世代三大市場，為嘉義補上長期缺席的大型消費場域。

▲「芯浪國際滑板衝浪公園」有望為嘉義帶來更多消費人潮。 圖：嘉義縣政府／提供

打造「芯浪國際滑板衝浪公園」的光禹國際董事長字維新表示，「這項產品定位在於娛樂體驗，客人的評價只有好玩或不好玩，從城市定位出發，就要讓大家能在此停留2天1夜，滯留時間一長，才會產生更大的消費。主題樂園動輒200公頃，因此團隊努力將3000坪的土地，打造出200公頃的極致體驗，開園以來上個月就創造超過2萬到訪人次，平均滯留時間水樂園4.5小時、萌寵樂園1.5小時，留給嘉義這個城市更多過夜的消費人潮，旺季承接家庭與散客，平日與淡季以課程、會員及企業團體支撐，未來將持續擴充住宿與餐飲配套。」

「芯浪」園區共十一條滑水道，包含八公尺高的綜合型滑水道與刺激的皮艇水道，另闢親子戲水區，搭配淺水池讓小孩充分放電，池畔備有沉水式包廂、漂浮躺床與發呆亭可放鬆休息，「芯光食集」與風格餐車隨時供應輕食飲品補給，更與同在「羊角藝術村」的「咩咩上樹萌寵樂園」串成水陸樂園。

▲「芯浪國際滑板衝浪公園」已於日前開幕。 圖：嘉義縣政府／提供

「芯浪」以滑板衝浪體驗結合教練教學課程，成為兼具運動與教育的新選擇，隨著台積電與科技供應鏈進駐科技廊帶，約五萬名工程師與眷屬形成的高端生活圈與企業團體，也能以包場、團體及會員方案找到對應供給，緊鄰故宮南院也正好接住每年約120至140萬人次的參觀人潮，帶動周邊旅宿、餐飲升級。

嘉義縣長翁章梁說，字董在嘉義縣落實其商業敏銳度及主題樂園的娛樂體驗，從0開始打造樂園非常不簡單，未來還有羊角藝術村、飯店等，希望這裡隨著嘉義的發展吸引越來越多人造訪，故宮南院、科學園區加上微型文創園區，確實可以變成2天1夜旅行的新選擇。

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