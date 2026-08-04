嘉義涼麵推薦｜在地人都吃哪間？白醋＋美乃滋超涮嘴！8間必吃名店一次收藏

說到嘉義美食，多數人第一個想到的可能是火雞肉飯，不過其實「嘉義涼麵」也是許多人專程朝聖的隱藏版美食。不同於北部偏重麻醬、蒜香的風格，嘉義涼麵最大的特色就是加入白醋與美乃滋，讓麻醬多了酸甜層次，吃起來清爽又開胃，即使炎炎夏日也能一口接一口。

小編整理8間嘉義涼麵人氣名店，從經典老店到創意麻辣口味，不論第一次來嘉義，或是想找在地人私藏美食，都可以收藏這篇嘉義涼麵地圖，下次來嘉義就照著吃！

嘉義涼麵地圖

圖/ReadyGo

嘉義涼麵推薦｜崇文錦魯麵

如果是第一次品嚐嘉義涼麵，崇文錦魯麵會是相當值得入門的一家。店內裝潢樸實簡單，但不少饕客都認為真正厲害的是那一碗看似平凡卻相當厲害的涼麵，可依照個人口味選擇是否加入蒜泥、拌入麻醬、美乃滋與嘉義特色白醋後，醬汁香濃卻不會厚重，反而帶有清爽感，讓人吃完整碗也不覺得膩口。

圖 / IG@coldnoodle3025

麵體採用較寬、較扁的麵條，比一般油麵更有咬勁，與醬汁緊密結合，每一口都能吃到濃郁芝麻香與微酸甜滋味，底下搭配的小黃瓜絲則增添爽脆口感。喜歡重口味的人，推薦一定要加入蒜泥與辣椒，蒜香會讓整體風味更有層次，辣味則畫龍點睛，越吃越涮嘴。不少人都形容這碗涼麵有著胡麻醬結合美乃滋的滑順口感，加上嘉義特有白醋提味，夏天來上一碗特別過癮。

地址：嘉義市東區豐年里崇文街107號



營業時間：10:30–18:00（週一休）

嘉義涼麵推薦｜黑人涼麵

黑人涼麵是不少人推薦的嘉義人氣名店，其中最受好評的就是店家毫不手軟的醬汁比例。每一口麵條都均勻裹上麻醬、美乃滋與白醋，不會因為吃到後面變乾，整體保持濕潤滑順的口感，也讓經典嘉義涼麵的酸甜滋味更加突出。

圖 / IG@diuer_eat

店內提供蒜泥與辣椒讓客人自由添加，喜歡重口味的人可以依照喜好調整。加入蒜泥後香氣更加濃郁，搭配辣油則多了微辣層次，讓整碗風味更完整。黃瓜絲除了增加爽脆口感，也讓整體吃起來更加清爽。即使點小份，份量依舊相當有誠意，不少人都表示吃完已有飽足感。芝麻醬濃郁、美乃滋香甜，加上白醋帶來的微酸平衡，經典又耐吃，是不少人回訪嘉義時都會再吃上一碗的好味道。

圖 / IG@diuer_eat

地址：嘉義市西區車店里新建街97號



營業時間：週一至週五9:00–17:30、週六日9:00–16:00

嘉義涼麵推薦｜涼麵四味果汁

提到嘉義涼麵，不少人第一時間就會想到「涼麵配四味果汁」，而這家店正是不少旅客必訪的代表之一。第一次看到涼麵加入美乃滋的人，或許都會擔心味道是否突兀，但實際品嚐後，多數人都驚訝於它與麻醬、白醋融合得恰到好處，讓醬汁更加滑順，也多了鹹甜交織的豐富層次。

圖 / IG@ni_eating

店家的涼麵維持嘉義經典風格，以麻醬、醬油、蒜泥為基底，再加入白醋與甜甜的美乃滋，酸、甜、鹹三種滋味互相平衡，吃起來相當順口。若喜歡重口味，也推薦加入辣油或蒜泥，其中不少老饕認為蒜泥帶來的辛香更有存在感，能讓整體香氣更加突出。不論是第一次接觸嘉義涼麵，或是想體驗最具代表性的在地吃法，這家都是相當值得一試的選擇。

地址：嘉義市西區西平里信義路48號



營業時間：09:00–19:00（週三公休）

嘉義涼麵推薦｜公園老店涼麵

不少老饕都建議，到公園老店涼麵一定要選擇寬麵，才能真正感受到嘉義涼麵的魅力。雖然麵條較薄，但仍保有微微彈牙的口感，吸附滿滿醬汁後，每一口都充滿芝麻香與美乃滋的滑順風味。

圖 / IG@mirumo0201

店家的招牌組合是麻醬搭配美乃滋與白醋，甜中帶點微酸。如果再加入蒜泥、辣椒、烏醋等調味，每多拌入一種配料，都會讓味道產生不同層次，全部拌勻後更是酸甜、蒜香與微辣一次到位，越吃越開胃。美乃滋雖然比例不少，卻不會過於甜膩，麵條吃到最後依舊保有滑順口感，不容易出水。許多吃過的人都表示，這種只有嘉義才常見的寬麵搭配白醋美乃滋，真的會讓人忍不住一口接一口，也是許多人心中的必吃名店。

圖 / IG@mirumo0201

地址：嘉義市東區維新路36號



營業時間：09:00–17:00（週二、三公休）

嘉義涼麵推薦｜羅家涼麵

羅家涼麵同樣是嘉義不少老饕口耳相傳的人氣店家，也是許多人心中的口袋名單。店家延續嘉義涼麵最具代表性的特色，以濃郁麻醬搭配美乃滋、白醋，再加入黃瓜絲點綴，讓整體風味兼具香濃與清爽，吃起來層次分明。

圖/IG@wulove213055

不少熟客都推薦依照自己的喜好加入蒜泥與辣椒，讓芝麻香中多了辛香與微辣刺激，整體更加耐吃。看似簡單的一碗涼麵，卻因為白醋帶出的酸甜滋味，展現出與其他縣市截然不同的特色。無論是第一次造訪嘉義，還是想深入探索在地美食，羅家涼麵都是值得排進行程的一站。

地址：嘉義市東區新開里垂楊路126號



營業時間：每日7:00–11:30（週四公休）

嘉義涼麵推薦｜黃記涼麵涼圓

黃記涼麵涼圓是不少在地人推薦的老字號之一，招牌涼麵使用嘉義常見的黃色寬扁麵條，搭配美乃滋、蒜泥與特製醬汁，上桌時看似簡單，實際拌勻後卻相當有層次。許多第一次看到美乃滋的人都會感到意外，但入口後反而能感受到濃郁中帶有清爽感，與蒜香、芝麻香完美融合，完全沒有違和感，讓人忍不住一口接一口。

圖/IG@ling_eat154

不少熟客更提醒，來這裡一定別錯過店家提供的辣椒渣。辣椒香氣濃郁、辣感層層堆疊，不會只有單純的刺激感，而是讓整碗涼麵瞬間多了另一種風味，從原本清爽滑順變得更加香辣過癮。店家蒜泥下得相當大方，喜歡蒜味的人一定會愛上這股濃厚香氣，再搭配爽脆豆芽菜增添口感，即使夏天吃也絲毫不覺得油膩。店內還貼心提供免費冰麥茶，配著冰涼飲品一起享用，更是消暑又滿足。

圖/IG@ling_eat154

地址：嘉義市東區興中街6號



營業時間：9:00–18:00（每週一、二公休）

嘉義涼麵推薦｜諸羅山涼麵

不少人都表示，諸羅山涼麵即使點小份，份量也相當有誠意，很適合當作正餐享用。店家採用嘉義特色扁麵，拌上麻醬、美乃滋與蒜泥，再放上少許黃瓜絲點綴，整體風味香濃卻不厚重，美乃滋帶出的滑順口感反而讓整碗涼麵更加清爽，顛覆不少人對美乃滋容易膩口的印象。

圖/FB@諸羅山涼麵

如果喜歡重口味，推薦再加一點辣椒，微辣香氣能讓芝麻醬的濃郁更加突出，也讓整體層次更加豐富。除了招牌涼麵外，店內的綜合涼菜也是不少人必點配角，各式新鮮蔬菜色彩繽紛，不僅看起來賞心悅目，也讓整餐吃起來更加清爽均衡。平價的價格搭配充足份量，加上經典嘉義風味，也讓諸羅山涼麵成為許多人夏天消暑、回訪率相當高的一家店。

地址：嘉義市東區宣信里和平路77號



營業時間：07:30–14:00

嘉義涼麵推薦｜小伍妹麻辣涼麵

看到店名可能會以為這是一家重辣系涼麵店，但其實小伍妹麻辣涼麵最大的特色，就是將辣度交給客人自己決定。店家保留嘉義經典美乃滋麻醬涼麵的風味，原味就能吃到濃郁芝麻香與滑順奶香，即使不吃辣的人也能輕鬆享受；想吃得更過癮，再依照喜好加入店家準備的辣醬即可。

圖/FB@小伍妹麻辣涼麵

店內提供兩種不同風味的辣醬，一款是香氣濃郁、辣度溫和的川味辣油，另一款則是加入豆豉的小魚辣醬，鹹香更加明顯，能替涼麵增添不同層次，也讓每位客人都能調配出自己最喜歡的風味。除了招牌涼麵外，滷味與餛飩湯也擁有不少好評，許多人都會搭配成套餐一起享用。在炎熱夏天裡，來上一碗冰涼滑順的嘉義特色涼麵，再依喜好拌入辣醬提味，清爽與香辣兼具，是不少人一試成主顧的原因。

地址：嘉義市東區東興里公明路282號



營業時間：09:00–19:30（每週一公休）

嘉義涼麵常見問題

嘉義涼麵和一般涼麵有什麼不同？

嘉義涼麵最大的特色就是加入白醋與美乃滋（沙拉醬），再搭配麻醬、蒜泥等醬料，形成酸、甜、鹹交織的獨特風味。與北部常見涼麵相比，嘉義涼麵口感更加滑順清爽。

第一次吃嘉義涼麵，推薦哪一家？

如果是第一次體驗嘉義涼麵，可以從崇文錦魯麵或涼麵四味果汁開始，兩家都能品嚐到最具代表性的嘉義涼麵特色。

嘉義涼麵通常會搭配什麼一起吃？

不少嘉義人習慣將涼麵搭配味噌湯、蛋花湯或綜合湯一起享用，也有人會搭配四味果汁等在地飲品。

嘉義涼麵推薦選寬麵還是細麵？

如果店家有提供選擇，許多老饕推薦寬扁麵，因為更能吸附麻醬、美乃滋與白醋醬汁，也更能吃出嘉義涼麵特色。

店內提供兩種不同風味的辣醬，一款是香氣濃郁、辣度溫和的川味辣油，另一款則是加入豆豉的小魚辣醬，鹹香更加明顯，能替涼麵增添不同層次，也讓每位客人都能調配出自己最喜歡的風味。除了招牌涼麵外，滷味與餛飩湯也擁有不少好評，許多人都會搭配成套餐一起享用。在炎熱夏天裡，來上一碗冰涼滑順的嘉義特色涼麵，再依喜好拌入辣醬提味，清爽與香辣兼具，是不少人一試成主顧的原因。

延伸閱讀 >>顛覆印象的嘉義一日遊行程！嘉義餐酒館、甜點店、選物店完整路線推薦

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」