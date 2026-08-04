漫步桃城！嘉義純木老宅咖啡、近郊踏青與質感店家推薦

【FunTime小編群】嘉義身為阿里山的所在地，每年都吸引了許多國內外遊客，但嘉義除了阿里山之外，其實還有許多值得被探索的地方，這篇幫大家精選了嘉義親子景點、森林療癒健行步道、超好拍的網美景點，以及內行人才知道的嘉義秘境，跟著FunTime小編一起看下去吧！

嘉義花磚博物館

嘉義花磚博物館。

嘉義花磚博物館距離嘉義火車站步行約11分鐘左右，也很推薦大家可以騎ubike前往。花磚博物館的伯伯超親切，小編去的時候有聽他簡單介紹一下，千萬別小看牆上一片片的花磚，可都是志工們親自搶救回來的！花磚博物館一共有三層樓，空間不大，但感受得出創辦人對花磚的熱情及用心，大家來到嘉義別忘了留個半小時來感受歷史及花磚的美～

地址：嘉義市西區林森西路282號

交通：嘉義火車站出前站後，向左步行約 10 分鐘。

營業時間：10:00-17:30（週二公休）（最後入場時間 17:00 ）

定時導覽時間：10:30、11:30、12:30、13:30、14:30、15:30、16:30

聯絡電話：0905-012-390

票價：100元/人（可折抵50元消費）

HERMIT & Co.

HERMIT & Co. 。

HERMIT & Co.是嘉義一間日式百年老宅咖啡廳，前身為印刷廠，一樓仍保留印刷廠的招牌及印刷機，質感及獨特兼具。二樓則是濃濃日式茶屋感，跟一樓的風格完全不同，想到二樓內用必須滿低消400元，且不開放一樓客人到二樓參觀的，不過去過二樓的網友們評論都說超級值得，推薦給你們！HERMIT & Co.從外到內都超美，保證讓你在這邊拍到欲罷不能～

地址：嘉義市東區成仁街209號

交通：搭乘公車中山幹線（綠線）於「嘉義市政府（中山路）站」下車步行約2分鐘。

營業時間：11:00-18:00，每月店休日請查詢官方IG公告

鰲鼓溼地

鰲鼓溼地 。

「鰲鼓溼地」有著超過百種的鳥類、候鳥棲息在此，是台灣西南岸的重要生態寶庫也是國內知名的賞鳥勝地，更是遊客親近大自然的好去處！沿著景觀平台與自行車道漫遊，不僅能近距離觀賞珍稀鳥類，還能360度欣賞夕陽映照海面的絕美景色！每年7月更是東石煙火節的最佳觀賞點！小編推薦給想遠離城市喧囂，沉浸於自然風光之中的旅客！

小編小提醒：園區為保護生態，不開放寵物進入

地址：嘉義縣東石鄉鰲鼓村四股54號

交通：搭乘嘉義客運7211於「朴子站」下車，轉乘7225線，於「四鼓（農場）站」下車。

營業時間：09:00-16:30

聯絡電話：05-360-1801

水山療癒步道

水山療癒步道。

水山療癒步道是全台灣第一條森林療癒步道，步道不長，規劃了水山教室、森之座、意想地、森天觀影等空間，並配上森林療癒解說柱，讓遊客隨時都能來場自導式森林療癒，讓身心靈都好好享受。步道平緩好走，滿滿的芬多精超舒適，起霧的時候也會有置身仙境的錯覺～小編超推薦到嘉義旅遊，可以帶長輩們來走走，但建議帶個登山杖，以免起霧造成地板濕滑而摔倒喔！

小編小提醒：園區為保護生態，不開放寵物進入

地址：嘉義縣阿里山鄉水山療癒步道

交通：搭乘阿里山林鐵至沼平車站下車，步行約18分鐘。

聯絡電話：05-278-7006

清豐濤月景觀足湯

清豐濤月景觀足湯。

嘉義的清豐濤月景觀足湯因為外型與「神隱少女」中的油屋相似而深受歡迎，尤其晚上亮燈後，就像真的走進電影場景中，超有感覺！這邊足湯一共1小時，會附飲料、點心、一次用毛巾及藥包，若想要用餐，也可以選擇用餐＋足湯的選項。清豐濤月景觀足湯因為位於嘉義仁義潭高點，如果坐到好位置還可以邊泡腳邊看風景，愜意到不行～小編最推薦黃昏的時候前往，一次享受到嘉義的夕陽及夜景！

小編小提醒：足湯區及用餐區分開，所以不能邊泡腳邊享用正餐喔！

地址：嘉義縣番路鄉內甕村凸湖5~3號

交通：於嘉義火車站轉乘公車7317經半天岩號於平園站下車，步行約31分鐘。

營業時間：11:00-21:00（週二公休）

聯絡電話：05-295-3133

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