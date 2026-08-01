隨手拍都是大片！台南熱門打卡地標、質感小店與私人景點大公開

【FunTime小編群】台南的觀光人數為六都第一，除了美食令人回味無窮，還有台南在地的古蹟、特色景點值得一去。對FunTime小編來說，台南是一個去了一次，很快就會想再去兩次、三次的地方，而且去幾次都不會膩呀～今天小編就來告訴大家台南有哪些必玩景點！

大魚的祝福 。

【台南中西區】永樂市場

永樂市場。

永樂市場就在台南熱區國華街，雖然整個市場不大，但卻包攬了各式經典小吃，魷魚羹、蚵嗲和鱔魚麵等應有盡有，超受歡迎的老字號美食阿松割包、金得春捲和富盛號碗粿也都在這裡，吃貨們跟著國華街美食地圖走絕對不會錯！最近市場將老舊的招牌們重新規劃，變得整齊又復古，吸引許多人來打卡，真的好可愛啊～

地址：台南市中西區國華街三段123號

營業時間：各店家營業時間不同

【台南中西區】旭峰號

旭峰號 。

「旭峰號」是台南中西區相當熱門的IG景點，至今已有八十多年的歷史，外觀老舊的建築風格加上一旁垂吊的紅色燈籠，滿滿的懷舊風情，讓人有種穿越時代的感覺～旭峰號前身為五金行商店，現在以由「旭峯號之僾果鮮」承接下來改賣輕食與蔬果果汁，如果有經過的朋友可以來拍照喝果汁吃吃霜淇淋～

小編小提醒：店鋪內不開放拍攝，只能拍建築外觀，大家要注意一下呦！

地址：台南市中西區中山路79巷6號

營業時間：09:30-17:30（週二公休）

【台南東區】桑原商店

桑原商店 。

「桑原商店」位在台南東區光華街上，那廢鐵般的可口可樂招牌，搭配木造與鐵皮個半的建築，有著日本鄉下老宅雜貨店的風味。店內空間不大，主要販售日本雜貨小物像是餅乾、糖果、飲品、器皿、提袋等小物，另外桑原商店也有販售霜淇淋與限定甜點，推薦給喜歡昭和風味小店的朋友們～

地址：台南市東區光華街122號

營業時間：11:00-18:00（週二公休，其餘時間不定期休息請至臉書查詢）

【台南安平區】漁光島

漁光島 。

「漁光島」是小編每次到台南必到訪的景點之一，距離安平老街約十分鐘車程，一抵達目的地會先穿越一片海濱森林，接著出現在眼前的就是大家慕名而來的浪漫月牙灣啦～因為海岸線呈彎曲月牙形狀而得名，沙質也相當乾淨，若要前往漁光島最適合黃昏時前往，夕陽西下將一整片沙灘染得更金黃～相當浪漫！

地址：台南市安平區漁光路118號

營業時間：24小時

【台南安南區】四草紅樹林綠色隧道

四草紅樹林綠色隧道 。

有台版亞馬遜河稱號的「四草紅樹林綠色隧道」就位於台南市安南區，來到這兒可以搭乘竹筏遊四草亞馬遜河，買好船票，戴上斗笠、穿好救生衣出發後，嚮導會跟大家介紹沿途風光，紅樹林、招潮蟹、彈塗魚、水筆仔，無疑是一場非常貼近大自然的旅行。

地址：台南市安南區大眾路360號

營業時間：08:00-16:00

門票：一般票200元、優惠票100元

【台南仁德區】十鼓仁糖文創園區

十鼓仁糖文創園區 。

「十鼓仁糖文創園區」由日治時代的老糖廠改建，園區內有許多刺激的極限運動設施、攀岩場、射箭場、劇場表演及兒童體驗館等等。現在還有超逼真的哈利波特造景，一整面的書牆、透明的地板、飄浮在空中的布景裝置，非常魔幻又逼真的學院風～

地址：台南市仁德區文華路二段326號

營業時間：平日10:00-17:20、假日09:30-17:50

門票：一般票509元、學生票470元、敬老兒童票450元

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