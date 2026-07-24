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懶人包／嘉義「18款大白熊」打卡地圖全收集！ 「熊熊抵嘉」10組全新亮相　超強達人1小時狂刷、隱藏版曝光

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
「熊熊抵嘉」城市探索企劃。圖／嘉義市政府、IG@cailiberty授權提供
「熊熊抵嘉」城市探索企劃。圖／嘉義市政府、IG@cailiberty授權提供

嘉義市療癒解鎖新任務來囉！無論是初次到訪還是資深嘉義控，近期走在嘉義街頭都會驚喜發現，萌度破表的大白熊身影無所不在。嘉義市政府特別一次公開10組全新造型大白熊，讓整座城市瞬間化身為大型尋寶地圖；更有熱心在地達人統整出「18款大白熊全收集攻略」，快來一趟最卡哇伊的打卡小旅行！

大白熊新亮相-蘭潭姐妹亭。圖／嘉義市政府提供
大白熊新亮相-蘭潭姐妹亭。圖／嘉義市政府提供

嘉義尋寶新亮點！「熊熊抵嘉」10組造型大白熊全亮相

嘉義市觀光亮點再+1！嘉義市政府熱騰騰公開的「熊熊抵嘉」城市探索企劃，10組全新設計的大白熊已正式進駐各大熱門景點。從散步勝地蘭潭、充滿歷史底蘊的嘉義公園與舊監獄宿舍群，到具備水圳與鐵道風情的道將圳、嘉油鐵馬道以及網美必拍的森林之歌，都能看到這些可愛的白熊巨星。

大白熊新亮相-蘭潭小公園。圖／嘉義市政府提供
大白熊新亮相-蘭潭小公園。圖／嘉義市政府提供

大白熊新亮相-嘉油鐵馬道。圖／嘉義市政府提供
大白熊新亮相-嘉油鐵馬道。圖／嘉義市政府提供

官方最推薦的玩法是租借一台 YouBike，騎著單車隨心穿梭在嘉義市區，沿途除了欣賞城市綠意與人文景貌，還可以順遊在地知名的「嘉市潮選店」、品嚐道地美食。

「熊熊抵嘉」城市探索企劃。圖／嘉義市政府提供
「熊熊抵嘉」城市探索企劃。圖／嘉義市政府提供

達人超狂整理！一口氣解鎖「全台18款大白熊」完整路線

除了官方公布的10組新造型外，在地旅遊達人Liberty Lucky更是發揮追熊精神，替大家整理出多達18款不同造型的大白熊打卡地圖！

達人分享，若以機車代步，市區前15款造型大約只需一小時即可快速收集完畢，效率極高。至於剩餘的隱藏版，包含隨機出沒在幸福巴士上的限定小白熊、尚未開放的指揮熊，以及遠在台南三井 Outlet 的讀書熊造型。

📌 【全台18款大白熊打卡攻略清單】

1. 嘉義火車站（前站廣場）

🔍特徵：3 公尺高的超級元老大白熊，常戴著特色口罩、聖誕帽或圍巾亮相。

嘉義火車站（前站廣場）。圖／IG@cailiberty授權提供
嘉義火車站（前站廣場）。圖／IG@cailiberty授權提供

2. 沉睡森林主題公園（北門車站前）

🔍特徵：最經典的沉睡大白熊。

沉睡森林主題公園。圖／IG@cailiberty授權提供
沉睡森林主題公園。圖／IG@cailiberty授權提供

3. 獄政博物館（舊監獄宿舍群）

🔍特徵：雙腳踩著一台紅色復古三輪車。

獄政博物館（新款）。圖／IG@cailiberty授權提供
獄政博物館（新款）。圖／IG@cailiberty授權提供

4. 嘉義公園（澄波池旁）

🔍特徵：呼應嘉義「畫都」名號，大白熊手持彩色調色盤與畫筆。

嘉義公園（新款）。圖／IG@cailiberty授權提供
嘉義公園（新款）。圖／IG@cailiberty授權提供

5. 民生公園（民生南路與杭州五街口）

🔍特徵：兩隻大白熊一起撐著荷葉。

民生公園（新款）。圖／IG@cailiberty授權提供
民生公園（新款）。圖／IG@cailiberty授權提供

6. 善行芳草森林（博愛國小前、友愛路與友忠路口）

🔍特徵：坐在舊陸橋橋墩改建的燈塔造型支柱下，守護學童上下學。

善行芳草森林。圖／IG@cailiberty授權提供
善行芳草森林。圖／IG@cailiberty授權提供

7. 文化公園旁候車亭（BRT文化路口站）

🔍特徵：背著小狗看著地圖。

文化公園旁候車亭。圖／IG@cailiberty授權提供
文化公園旁候車亭。圖／IG@cailiberty授權提供

8. 中山路第一分局（門口）

🔍特徵：穿著帥氣警察制服、頭戴警帽。

中山路第一分局。圖／IG@cailiberty授權提供
中山路第一分局。圖／IG@cailiberty授權提供

9. 宣信國小（大門口）

🔍特徵：騎著彩色獨角獸的「幻想熊」。

宣信國小。圖／IG@cailiberty授權提供 (AI生成再製)
宣信國小。圖／IG@cailiberty授權提供 (AI生成再製)

10. 嘉油鐵馬道（新民路站）

🔍特徵：牽著 YouBike 自行車，戴著休閒遮陽帽。

嘉油鐵馬道（新款）。圖／IG@cailiberty授權提供
嘉油鐵馬道（新款）。圖／IG@cailiberty授權提供

11. 嘉油鐵馬道（南京路站）

🔍特徵：與貓咪一起放鬆趴睡的大白熊。

嘉油鐵馬道（新款）。圖／IG@cailiberty授權提供
嘉油鐵馬道（新款）。圖／IG@cailiberty授權提供

12. 嘉油鐵馬道（紅瓦厝站）

🔍特徵：拿著咖啡、戴著墨鏡，充滿悠閒度假風。

嘉油鐵馬道（新款）。圖／IG@cailiberty授權提供
嘉油鐵馬道（新款）。圖／IG@cailiberty授權提供

13. 蘭潭月影潭心旁

🔍特徵：坐在長椅上看書，身旁依偎著一隻超萌吉娃娃。

蘭潭月影潭心旁（新款）。圖／IG@cailiberty授權提供 (AI生成再製)
蘭潭月影潭心旁（新款）。圖／IG@cailiberty授權提供 (AI生成再製)

14. 蘭潭小公園

🔍特徵：拿著高倍率照相機，化身賞鳥與生態觀察專家。

蘭潭小公園（新款）。圖／IG@cailiberty授權提供
蘭潭小公園（新款）。圖／IG@cailiberty授權提供

15. 蘭潭姊妹亭（觀景平台）

🔍特徵：手放在長椅兩側，面向湖景露出淺淺微笑。

蘭潭姊妹亭（新款）。圖／IG@cailiberty授權提供
蘭潭姊妹亭（新款）。圖／IG@cailiberty授權提供

16. 崇文國小地下停車場（目前未對外開放）

🔍特徵：指揮熊大白熊，穿著正式燕尾服，手持指揮棒。

崇文國小地下停車場（目前未對外開放）。圖／IG@cailiberty授權提供 (AI生成再製)
崇文國小地下停車場（目前未對外開放）。圖／IG@cailiberty授權提供 (AI生成再製)

17. 台南三井 Outlet 遊覽車候車亭

🔍特徵：閱讀熊安靜坐在候車亭裡專心閱讀書本，散發濃濃書香氣息。

台南三井 Outlet 遊覽車候車亭。圖／IG@cailiberty授權提供
台南三井 Outlet 遊覽車候車亭。圖／IG@cailiberty授權提供

18. 嘉義市電動公車（幸福巴士上的小白熊）

🔍特徵：陪伴市民一起低碳通勤的沉睡小白熊。

嘉義市電動公車。圖／IG@cailiberty授權提供 (AI生成再製)
嘉義市電動公車。圖／IG@cailiberty授權提供 (AI生成再製)

大白熊本名竟叫「奇奇」

達人更分享你不知道的事，很多人直呼牠為「大白熊」，但其實牠有專屬的本名—「奇奇」。大白熊的原型來自知名藝術家莊信棠老師以環保與全球暖化為主題創作的療癒系繪本《圍巾熊－呀！沒水了！》。藉由巨大化且充滿溫度的裝置藝術，不僅為城市增添歡樂氣息，同時也提醒大家關心環境保護。這個夏天來一趟富含深度與趣味的嘉義尋找大白熊之旅！

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熊熊抵嘉 嘉義旅遊 裝置藝術

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