不輸義大利麵專賣店！台南東區鄉村網美風「小孩吃素」 是一間很美又很好吃的西式素食

這間素食太好吃了～完全不遜色於義大利麵專賣店。

小孩吃素的位置——我記得在幾年前是一間結合歐式古物店的早午餐。沒想到幾年後想找小孩吃素這間素食時，才知道是那間網美早午餐店。

這樣一間自帶歐式古物風格的西式素食店（至於吃什麼素，店家菜單上有備註）很適合不管有沒有吃素的人都可以來。

店內位置不多，建議要預約！！

小孩清炒義大利麵

這間義大利麵讓我覺得好吃的最重要一點是他的麵條都是剛剛好帶著點硬度的口感～

他清炒的也不是蒜香味，但調味就是很好吃～會讓人莫名的一口接一口順順的刷嘴好吃！！

濃稠奶醬的義麵上頭真的是放了一顆金莎，濃郁的奶香氣和剛剛好的調味巴著硬度剛剛好的麵條也是很好吃ㄟ～

氣士藍莓Bro餅

有點像是披薩餅皮做底，加上起士的鹹香和藍莓的酸甜香，是一道好吃的小點心。

搭配的套餐莎啦、湯品和飲品我個人感覺都還好。

最好吃的就是義大利麵～我媽媽點了煙花女義大利麵也很好吃。三個人這樣1800元，我個人覺得價格有一點點稍高，有興趣的吃義大利麵就好～其他套餐或小點就看個人⋯！

小孩吃素 （台南崇仁店）

電話：06-2677657

地址：台南市東區崇仁街85號

文章來源：大阿姨珍妮的美食旅遊 FB：大阿姨珍妮的美食旅遊

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