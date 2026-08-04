不用跟著排隊的在地店！台南善化牛肉湯 熟客都知道「這款」想吃要碰運氣

溫體牛肉湯、牛腩湯——台南人心中都有自己的愛店⋯通常在地人的口袋名單都不太需要跟觀光客排隊，怕只怕店家已售完！！

善化牛肉湯是我家附近我最常吃的一間溫體牛肉湯店，這間除了溫體牛肉湯之外，花肉跟牛腩湯都是那種晚來吃不到的稀缺品⋯珍妮已經好幾次12點多來已售完！！

當然有一方面也是老闆對自己牛腩肉的嚴謹程度很高～沒有達標他都會挑起來⋯變成可賣的數量就又更少了。

善化牛肉湯的位置就在市立醫院附近（對面是很夯的蘇牛肉湯）

店家的招牌其實已經很斑駁到幾乎看不見，這種店基本上都是熟門熟路的老客人在吃。

店裡賣的品項很簡單，就是特選.花肉和頂級，另外還有一個牛腩湯。

招牌上的品項我都吃過。現在一進門若要外帶就是牛腩湯，內用就是花肉⋯花肉如果賣完就吃特選。頂級也很優秀⋯但我就覺得我想簡單吃一下先不用吃這麼好。

善化牛肉湯的湯頭是清甜帶著點肉香氣的順口好喝⋯認真講他不是那種一喝就會挖屋這種的。但會讓人喝著順口還想再喝。

花肉～熟客都知道花肉就是碰碰運氣問問看的品項。

花肉口感上較有咬勁但嚼起來也比較香～湯頭是一樣的清甜香。

我個人覺得牛腩湯就是善化牛肉湯家的招牌！！這裡的牛腩湯特意挑選了鳳尾筋～入口軟香帶著滿滿的膠質和軟嫩肉感⋯真的是好好吃。

一口湯頭一口帶著膠質的軟嫩肉香加上燉煮到剛剛好的白蘿蔔⋯再來上一碗白飯～滿足。

善化牛肉湯的飯是好吃的，淋上瘦肉躁是牛肉湯的配備！！

善化牛肉湯

地址：台南市東區崇德路777號

電話：0956097912

文章來源：大阿姨珍妮的美食旅遊 FB：大阿姨珍妮的美食旅遊

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