睽違近20年！ 台南無預警裝潢「50嵐新門市」 在地人驚呼：終於等到了

你知道遍布全台的連鎖茶飲霸主「50嵐」是在「美食之都」台南發跡的嗎？ 在地粉專直擊台南東區無預警出現50嵐全新門市裝潢，消息一出瞬間炸翻在地社群，網友狂刷留言直呼：簡直像等來IKEA一樣神奇！

許多人常誤以為50嵐起家於北部或中部，其實創辦人早在1994年於台南南區擺攤起家，隨後將各區代理權交給親友經營並快速拓展，自己則親力親為固守台南。過去台南許多分店撤離，主因是創辦人「追求簡單生活、不想過於忙碌」，因此嚴格控管展店節奏，也讓台南50嵐顯得格外神祕且珍貴。

據知名在地粉專「台南式 Tainan Style」分享最新情報，台南東區怡東路上突然出現了正在裝潢中的50嵐新門市。並指出，台南上一回有全新開幕的50嵐，可能已經要追溯至近20年前，這次是貨真價實的「新店開幕」了。

消息一出，瞬間震撼在地手搖控，由於該址前身為結束營業的知名包子店，網友打趣留言「會不會看錯，其實是要開檳榔店？」；還有人笑稱「這位置之前開什麼倒什麼，終於等來50嵐解救！」

此外，這波喜訊也觸動到各區台南人紛紛洗版許願：「歸仁飲料店一整排，就差50嵐」、「安南區到底什麼時候有？」、「南科許願成功了嗎？」，驚見50嵐超高人氣，眾網友敲碗等拓店。

圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書

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