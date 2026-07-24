好拍到張張出片！台南「高CP值質感餐廳」特輯，姐妹/朋友聚餐必來

【FunTime小編群】說到台南，大家一定會先想到牛肉湯、虱目魚粥、鱔魚意麵等道地美食，但其實台南也陸續開了超多質感小餐廳或是小店，賣的雖不是傳統小吃，卻也在台南這個美食一級戰區打出名堂，有異國料理、早午餐、甜品等，這篇先來簡單幫大家介紹FunTime小編的口袋名單！

珍妮花與南洋杉 。

麵屋 壓軸

日式拉麵湯頭Ｘ台南鍋燒意麵，迸出新滋味！

麵屋 壓軸 。

麵屋 壓軸是由一間老式理髮廳改建而成，裝潢依舊保留了理髮廳的門面及內部理髮台，復古風味滿滿。麵屋 壓軸主要販售以豆乳雞白湯作為湯底的鍋燒意麵，將日式拉麵融入台南在地風味，湯頭使用雞骨、雞腳、新鮮蔬菜，再加入秘密武器「豆漿」熬煮，喝起來鮮甜濃郁又帶有豆香味。除了鍋燒意麵外也有加入米飯熬煮的雜炊，每一口都是滿滿精華！而且滿滿一碗超多料，但完全看不見火鍋料的蹤影，店家真的誠意滿滿呀～不過店面不大，只有10個座位，早點來才不會因為完售而撲空喔！

小編偷偷說：鍋燒意麵吃完後還有湯汁的話還可以免費索取一碗白飯喔～湯泡飯一起吃又是不一樣的感覺！

地址：台南市中西區新美街146號

營業時間：11:30-14:30、17:00-20:00（售完提早打烊，公休日請至官方IG查詢）

粼粼

日本人開的超人氣老宅日式咖啡館

粼粼 。

位於台南東區的粼粼咖啡廳，是由老宅改造而成，不管是裝潢或擺飾，店內都散發出滿滿的日式氣息，光是坐在餐廳裡都超享受！粼粼最知名的品項是粼粼布丁，每日數量有限，太晚去可是吃不到的雖然許多人都是衝著招牌布丁而來，但粼粼也提供許多鹹食的選擇如 ：小春日和炒麵、初戀日式漢堡排等，讓你一次滿足想吃日式的甜鹹味蕾！如果晚餐時間吃完還不夠滿足，還能散步到大東夜市繼續吃！

小編偷偷說：粼粼沒有提供預約，但是可以開門前於現場登記後位喔！

地址：台南市東區裕豐街35號

營業時間：11:30-17:00 （公休日請至官方IG查詢）

十平

舊膠鞋工廠改建的台南高人氣丼飯小店！

十平 。

十平位於台南中西區的巷子中，小店空間如其名真的只有十坪，只夠九人入座，但這樣小小的空間拉近了老闆與客人之間的距離，老闆也很熱情風趣，樂於與客人互動、聊天，讓每個客人都能感受到溫馨美好的用餐氣氛。十平的老闆對於食材可是非常講究，除了擺盤配色很美味之外，漁獲也很新鮮，連超容易踩雷的海膽都吃得到甜味，口口驚豔！十平偶爾也會推出限定口味，連小編都好想每種口味都吃吃看呀><

小編偷偷說：十平開放IG、臉書、電話訂位，通常都是月底開放下個月的訂位，想前往的人記得關注官方動態！

地址：台南市中西區忠義路二段158巷22號

營業時間：11:20-14:20、17:20-20:20（公休日請至官方臉書查詢）

Bula冷奶油咖椰吐司

道地咖椰吐司，記得先預訂再來～

Bula冷奶油咖椰吐司 。

Bula冷奶油咖椰吐司位於中西區新美街，小小店面充滿濃濃南洋風情，現場碳烤的吐司抹上咖椰醬，再加上冰涼奶油塊，罪惡的搭配吃起來超過癮，建議一定要自己吃一份才滿足！小編還有看到Dcard的Rio推薦加點生蛋黃醬沾著吃，老饕搭配，大家下次也去試試看吧！雖然店名是咖椰吐司，但也有販售其他南洋餐點，例如烤雞肉串、椰漿飯、芒果糯米飯等等，吃過的網友也都大推薦，肚子越來越餓了啦><

小編偷偷說：除了台南，台中、高雄、小琉球也有分店，有到這些地方的話別忘了再吃一次！

地址：台南市中西區新美街18號

營業時間：15:00-21:00（週一、週二公休）

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