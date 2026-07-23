溫德姆酒店集團旗下「戴斯精選」首度登台 嘉義首店揭新幕

【旅奇傳媒/編輯部報導】全球飯店特許經營領導品牌「溫德姆酒店集團」（Wyndham Hotels & Resorts）宣布，旗下指標品牌「戴斯精選酒店」（Days Inn by Wyndham）首度進駐台灣，並以「嘉義戴斯精選酒店」（Days Inn by Wyndham Chiayi）作為開篇之作；展現「溫德姆酒店集團」深耕台灣市場的長期承諾，更是集團看準中南部「半導體S廊帶」，率先展開的重要戰略部署。

▲「嘉義戴斯精選酒店」全面導入全球標準化規格，為旅客提供國際級住宿體驗。 圖：溫德姆酒店集團／提供

溫德姆酒店集團亞太區首席發展官王磊表示：「台灣旅宿市場極具活力與成長潛力，首家戴斯精選酒店選址嘉義，不僅是溫德姆落實全球品牌在地化的關鍵一步，我們更榮幸能攜手帝王事業集團，共同為嘉義帶來兼具國際視野與在地連結的住宿選擇；以此為起點，我們將持續布局中南部版圖，為高科技廊帶構築最值得信賴的國際商務與旅宿指標。」

▲「嘉義戴斯精選酒店」擁有100間客房，一站滿足商務差旅、溫馨親子與人文探索的多樣化住宿需求。 圖：溫德姆酒店集團／提供

導入國際連鎖品牌優勢 嘉義戴斯精選酒店於高鐵特區構築科技差旅與探索新起點

全新落成的「嘉義戴斯精選酒店」坐落於嘉義太保市北港路、毗鄰高鐵嘉義站，以及鄰近擴建中的南科嘉義園區約12公里，擁有100間客房，包含雙人、三人房及家庭房，並配備商務中心、會議空間、健身中心、自助式洗衣房及電動車充電站。

作為溫德姆集團引進台灣的首間戴斯精選品牌，酒店全面導入全球標準化規格，延續品牌在全球逾1,500家物業所秉持的「擁抱戴斯，擁抱當下」（Sieze the Days）品牌承諾，為頻繁往返的商務差旅與觀光旅客，提供兼具品質與實惠的國際級住宿體驗。

酒店憑藉優越地理位置，不僅能完美對接半導體供應鏈的高效差旅，更是家庭旅客探索南台灣的理想基地。從酒店出發，除了能就近造訪國立故宮博物院南院，亦能輕鬆驅車探訪檜意森活村、森鐵車庫園區及蘭潭風景區，或於夜間漫步文化路夜市品嚐在地美食。

對於渴望深度旅遊的賓客，這裡更是暢遊阿里山等中南部指標景區的完美起點，一站滿足商務差旅、溫馨親子與人文探索的多樣化需求。

延續中南部布局，台中與台南戴斯精選酒店接續登場

「溫德姆酒店集團」預計於2026年第四季相繼推出兩家全新物業：「台中草悟道戴斯精選酒店」由原「福爾摩沙草悟道酒店」轉型而來，主攻台中都會會展商機；「台南南科新大戴斯精選酒店」則攜手長期深耕南台灣不動產與旅宿市場的「新大集團」共同打造，精準卡位台南南科國際商旅需求。三間物業連點成線，串起台灣「半導體S廊帶」沿線的商旅住宿生態，展現溫德姆酒店集團對台灣市場的深度承諾與長遠布局。

溫德姆獎賞計畫串聯全球旅客，提升台灣旅宿國際能見度

「嘉義戴斯精選酒店」亦加入深受全球旅客好評的「溫德姆獎賞計畫®」（Wyndham Rewards®）。作為全球最慷慨的酒店積分機制之一，凡透過溫德姆酒店集團官方網站訂房完成入住，可獲得最少1000溫德姆獎賞計劃點數；會員更可透過點數兌換進一步享受獎勵房晚和優惠房價。透過「溫德姆獎賞計畫®」串聯起橫跨全球的完整旅遊生態系，將每一次酒店入住轉化為獨特而難忘的專屬體驗。

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