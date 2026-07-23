西市場雞朝社區掀文創浪潮　下大道老藥行華麗轉型咖啡香

【圖／文：田欣雲】

西門布市與西市場相鄰卻不相通，我們在台南女兒荃荃帶領下，走進去年8月修復改造完成的西市場，荃荃請我留意腳下，「你看這中間隆起的地板，是因為以前這裡是賣魚賣肉的，為了排水方便才這樣設計」；到了1930年代，因西市場本館的空間逐漸不敷使用，於是向外擴建，形成了延續至今的「西門淺草」商圈。荃荃解釋道：「這名字其實跟日本東京『淺草』的意思是一樣的，象徵著這裡是個讓大眾聚集的熱鬧市集。」





新舊交融西市場/ 西門淺草

「阿嬤，我又來啦！」荃荃熱絡地跟年近八旬的阿嬤打招呼。在西市場內眾多攤位裡，藏著這家老字號小店「山屋百貨行」，店主阿嬤原本也是在西市場（俗稱大菜市）裡做生意，後來才搬到現址。不同於時下的快時尚服飾，這裡專賣極具傳統智慧的麻紗與竹紗材質衣物。

「如果讀者想買非常透氣、舒服的傳統內衣或手帕，來這裡準沒錯！」荃荃拿起一件竹紗材質的嬰兒服推薦。山屋百貨行主打麻紗與竹紗布料，這種材質在台灣炎熱的夏天穿起來格外涼爽。「以前的人如果要用好一點的手帕，不是去委託行買，就是來西市場找」，這裡還能找到日本進口純棉手帕，是許多仕女採買高級舶來品的秘密基地。

逛累了，肚子有點餓怎麼辦？荃荃帶我來到傳承至第三代的「誠仔虎咬豬」，老闆阿誠將阿嬤傳下來的老滷汁配方發揚光大，堅持每天使用新鮮溫體豬肉，搭配手工揉製的麵皮，做出皮Q肉嫩的傳統刈包。為迎合現代人多元的口味，店家更創新推出去骨雞腿肉的「虎咬雞」、全瘦肉版的「虎減肥」，甚至貼心地為外國客研發素肉排的素食版。阿誠還特別推薦自家獨門辣椒醬：「我們是用朝天椒加上味噌和蜂蜜去炒的，吃起來甜甜辣辣，不會死鹹。」配上一杯自家研磨、沒有刺鼻香精味的濃醇杏仁茶，這頓台式下午茶簡直完美！難怪台南各大廟會活動現場，常能看到外送誠仔虎咬豬解饞止飢。





店家資訊

山屋百貨行

地址：西市場古蹟棟攤位東39

時間：11:00-20:00，週三休





地址：台南市中西區國華街三段26號A3

電話：06-228-9991

時間：11:00-18:00，週六日至20:00，週三休





流行精品創意隱於雞朝社區

飽餐一頓後，荃荃帶我穿進隱密小巷，來到被稱為「雞朝」的社區。早期外地人來台南市區辦理結婚嫁妝或購買生活用品時，通常會先在西市場買布，隨後商業路線便一路延伸發展到雞朝社區。這裡在日本時代房屋皆以竹籬搭建，外觀宛如雞籠，因而得名「雞朝（寮）」。隨著商業發展，規劃出井字巷道，成為進口流行精品的黃金地帶。有趣的是，這區的房子格局非常小，大約只有三坪大，二樓通常用來當作存放貨物的倉庫，是純商業區的獨特型態。當年這裡生意興隆，甚至有「得用布袋裝錢」的都市傳說，巷弄裡還藏著為了方便當年騎腳踏車去銀行辦事而留下的空地呢！

在雞朝社區裡，我們首先拜訪了由74歲黃太太經營的「天華繡花鞋」。老闆娘笑著分享，他們家原本是賣皮鞋的，後來順應時代轉型，改賣純台灣工廠製造的繡花鞋。近年復古風潮大熱，好穿又好搭的豹紋等創新花色深受年輕女孩喜愛，連日本旅客也愛不釋手。轉個彎，來到創立於1923年的百年布莊「錦源興」。如今由第四代楊子興接手，在每層僅有3.7坪的迷你透天厝裡，轉型為充滿創意的印花文創小店。荃荃強力推薦：「如果要買代表台灣元素的伴手禮，來這裡就對了，全部都是台灣製造！」他們將台灣在地的生活記憶如藍白拖、烏魚子等轉化為印花布主題，近期日本天團「嵐」的二宮和也，在收到他們家「雞蛋冰」與「大丈夫（匾額）」圖案的襪子伴手禮後，也對其風格讚不絕口，讓這家百年老店在網路上瞬間爆紅！

在充滿裁縫歷史記憶的街區裡隱藏著老師傅極致好手藝。「台麗旗袍」店內玻璃櫥窗中，還擺放著當店主擔任國服比賽的裁判證，足見鄭老師傅深厚資歷。這裡提供量身訂做服務，訂製一套專屬旗袍，費用約新台幣六千至九千元不等，製作時間需耗時兩星期。老師傅憑藉著一甲子精準剪裁功力，用親民的價格就能享受高級訂製般的質感，至今訂單依然滿檔，吸引無數講究品味的客人特地來打造戰袍。





店家資訊

天華繡花鞋

地址：台南市中西區中正路209巷7號

電話：0928-304-770

時間：11:00-18:00





地址：台南市中西區中正路209巷3號

電話：06-221-3782

時間：10:00-18:00，週一二休





地址：台南市中西區中正路193巷7號

電話：06-222-0748

時間：11:00-21:00





夢想出發點：下大道

旅程的尾聲，我們跟著荃荃回到了她夢想的原點：主祀保生大帝的下大道良皇宮。對台南人來說，宮廟不僅是信仰中心，更是當地居民生活、飲食與街區發展的重點核心。荃荃感性地說，早期渡海來台的先民面臨未知疾病，保生大帝作為醫藥之神，成為了眾人祈求活命與平安的最重要依歸。

下大道良皇宮主祀保生大帝，在早期醫學不發達的年代，信眾若生病無錢就醫，便會來此向神明擲筊求「藥籤」，再到附近的藥行抓藥。除了庇佑健康，良皇宮更是台南小吃名店的搖籃。荃荃指著廟宇周邊說：「早年小西門圓環一帶是熱鬧的夜市，許多台南知名的美食小吃，像是阿堂鹹粥、度小月、保安路米糕等，當初都是在這裡擺攤起家的。」這些店家從攤車發展成名店，至今仍是良皇宮的虔誠信徒，連阿堂鹹粥的阿伯都是這裡的董事長。因此，這裡不僅保健康，更是許多在地店家求財求事業的靈驗聖地。

緊鄰良皇宮的「杏源珈琲」，前身正是呼應保生大帝信仰的百年中藥行「杏源蔘藥行」。荃荃與先生接手後，將老藥行的舊物件保留下來，以「咖啡」取代「中藥」，繼續治癒著現代人的心靈。店內以茶盞盛裝拿鐵，兼售令人莞爾一笑的文創小物，而最受歡迎的互動，莫過於門口那些充滿巧思的「咖啡籤」，不知想喝什麼？乾脆抽籤決定：「第十首：人生無解，焦糖拿鐵。」「第十八首：通靈嗎？想的美！」宜喝通寧美式，專治客人的選擇困難症。





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