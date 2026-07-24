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黃阿瑪粉絲快衝！巨大化阿瑪現身台南關子嶺 暑假限定免費拍

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


今年「2026西拉雅夏日好Chill」攜手超人氣貓咪IP《黃阿瑪的後宮生活》，將大家熟悉的黃阿瑪化身超大型萌系氣偶，現身關子嶺溫泉區。巨大氣偶搭配周圍山林景色，形成既可愛又充滿反差感的畫面，不論是資深瑪民、親子家庭，還是喜歡拍照打卡的旅人，都能輕鬆拍出屬於自己的夏日回憶。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


想拍出人氣美照？這幾個角度一定要收藏

來到現場，可別只是站在前面拍張合照就離開。建議試試由下往上仰拍，把黃阿瑪與藍天、山景一起收入畫面，更能凸顯巨大氣偶的療癒魅力；也可以利用借位拍出捧著阿瑪、和阿瑪擊掌等趣味互動畫面。如果選在傍晚前來，點燈後的氣偶搭配關子嶺街區燈光，更增添濃濃夏日祭典氛圍，也是許多攝影愛好者最喜歡的拍攝時段。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


跟著阿瑪散步，順便認識關子嶺

拍完照後，還能參加「黃阿瑪後宮尋寶記」集章活動。沿著關子嶺溫泉區一路尋找阿瑪與後宮成員留下的足跡，走訪合作店家與特色景點，一邊完成集章任務，一邊品嚐在地美食、感受泥漿溫泉文化，完成指定任務後，還有機會抽中期間限定聯名周邊。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


如果原本就打算安排關子嶺一日遊，今年夏天不妨把黃阿瑪巨大氣偶一起列入行程，在山城裡留下幾張療癒又充滿話題性的旅行照片，也替這趟旅程多收藏一份可愛回憶。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


【2026西拉雅夏日好Chill－黃阿瑪巨大氣偶】

活動日期：2026/7/9–2026/8/31

活動地點：台南關子嶺溫泉區


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


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