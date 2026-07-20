25元實現吃冰自由！不限時「25元霜淇淋吃到飽」 藏身在高評價「超市+餐廳」複合空間裡
10元霜淇淋不夠看！嘉義這裡有「25元霜淇淋吃到飽」，輕輕鬆鬆吃回本，活動內容與規則一次看，讓你在炎炎夏日用銅板價實現霜淇淋自由。
嘉義東區這家「有趣事務所」結合超市與餐廳概念，以自由挑選食材與代客料理受到消費者青睞，能用「自己決定風味」的用餐方式享用一餐，讓許多到訪的人都讚「真的有趣」。
現在，業者更再加碼推「25元霜淇淋吃到飽」，只要購買25元甜筒即享霜淇淋吃到飽，只要甜筒還在，就可無限續霜淇淋，吃完甜筒即為活動結束（不可使用其他容器裝）。
特別一提的是，因霜淇淋機每日清洗，使用時間至20:30。活動詳情與供應情況需依現場為準。
有趣事務所
地址：嘉義市東區文雅里大雅路一段842號
營業時間：10:00–21:00
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