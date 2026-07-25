雲林60年老字號插旗水湳！「金塗肉羹」豪邁大碗公、爆量瘦肉肉燥飯，酸醋醬超速配 一吃就上癮的傳承美味
udn走跳美食／強生與小吠
正港雲林斗六傳承一甲子的經典美味「金塗小吃部」竟然低調插旗台中啦！店名就叫『金塗肉羹』，新開幕四個多月，地點就在北屯水湳的中清路二段上，大大的招牌非常好找。不用再大老遠跑雲林，在台中就能吃到這份讓在地人魂牽夢縈的古早味肉羹，實在是太幸福了。
傳承60年的好味道，看網路大家的留言等介紹就知道，金塗在雲林赫赫有名，肉羹非常好吃，接下來就不需要再跑雲林啦。
金塗肉羹 台中水湳店
地址：臺中市北屯區水湳里中清路二段119號
電話：0987 377 231
營業時間：11:00-14:00 ; 17:00-20:00 ; 週一公休
FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=61583129895404&locale=zh_TW#
IG：https://www.instagram.com/jintu888168/
店內環境
金塗肉羹│菜單
金塗肉羹菜單（攝於2026.06）
餐具醬料自己來，其中最特別的就是他們自製的『秘製醋酸醬』酸酸的增添肉羹湯頭的美味
金塗肉羹│餐點表現
肉羹湯飯（小）
吸飽了肉羹湯汁的白飯，完全將肉羹飯的精髓發揮到極致，而且裡面的肉量依然給得大方，每一口都能吃到料，以女生的食量來說，點一碗小份的吃完真的剛剛好。
隨便一撈就有新鮮肉羹還有香菇可以吃。
他們家的肉羹不嫌少耶！份量完全可以，而且一條一條很好就口，味道也很棒。
肉羹搭配他們的醋酸醬，非常對味好吃，大推薦！
肉燥飯（小）
這碗肉燥飯完全深得我心，上面鋪了滿滿的瘦肉，幾乎看不到白飯，滷得非常入味且鹹香夠味，最棒的是整體吃完底部的飯也不會覺得油膩，扒起飯來特別過癮。
都幾乎是瘦肉的肉燥，讓人實在超有食慾又不嫌胖。
燙青菜
因為口味比較重，所以我們選擇清燙當天選擇的是清湯空心菜不加醬。
以上就是在台中為您報導這次金塗肉羹最新的分店，這次開在水湳的就對啦，這裡靠近水湳市場很多老饕都會在附近。不論是滿滿肉羹的大碗公還是鹹香不油膩的肉燥飯，都讓人一吃就愛上！古早味的湯頭甘甜順口，餐點高CP值又吃得超飽足，下次絕對要帶家人捧友再來二訪回味。
金塗肉羹 台中水湳店
地址：臺中市北屯區水湳里中清路二段119號
電話：0987 377 231
營業時間：11:00-14:00 ; 17:00-20:00 ; 週一公休
文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。