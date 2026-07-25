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雲林60年老字號插旗水湳！「金塗肉羹」豪邁大碗公、爆量瘦肉肉燥飯，酸醋醬超速配 一吃就上癮的傳承美味

強生與小吠的HYPER人蔘～／ 文、圖／強生與小吠

udn走跳美食／強生與小吠

正港雲林斗六傳承一甲子的經典美味「金塗小吃部」竟然低調插旗台中啦！店名就叫『金塗肉羹』，新開幕四個多月，地點就在北屯水湳的中清路二段上，大大的招牌非常好找。不用再大老遠跑雲林，在台中就能吃到這份讓在地人魂牽夢縈的古早味肉羹，實在是太幸福了。

傳承60年的好味道，看網路大家的留言等介紹就知道，金塗在雲林赫赫有名，肉羹非常好吃，接下來就不需要再跑雲林啦。

金塗肉羹 台中水湳店

地址：臺中市北屯區水湳里中清路二段119號

電話：0987 377 231

營業時間：11:00-14:00 ; 17:00-20:00 ; 週一公休

FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=61583129895404&locale=zh_TW#

IG：https://www.instagram.com/jintu888168/

店內環境

金塗肉羹│菜單

金塗肉羹菜單（攝於2026.06）

餐具醬料自己來，其中最特別的就是他們自製的『秘製醋酸醬』酸酸的增添肉羹湯頭的美味

金塗肉羹│餐點表現

肉羹湯飯（小）

吸飽了肉羹湯汁的白飯，完全將肉羹飯的精髓發揮到極致，而且裡面的肉量依然給得大方，每一口都能吃到料，以女生的食量來說，點一碗小份的吃完真的剛剛好。

隨便一撈就有新鮮肉羹還有香菇可以吃。

他們家的肉羹不嫌少耶！份量完全可以，而且一條一條很好就口，味道也很棒。

肉羹搭配他們的醋酸醬，非常對味好吃，大推薦！

肉燥飯（小）

這碗肉燥飯完全深得我心，上面鋪了滿滿的瘦肉，幾乎看不到白飯，滷得非常入味且鹹香夠味，最棒的是整體吃完底部的飯也不會覺得油膩，扒起飯來特別過癮。

都幾乎是瘦肉的肉燥，讓人實在超有食慾又不嫌胖。

燙青菜

因為口味比較重，所以我們選擇清燙當天選擇的是清湯空心菜不加醬。

以上就是在台中為您報導這次金塗肉羹最新的分店，這次開在水湳的就對啦，這裡靠近水湳市場很多老饕都會在附近。不論是滿滿肉羹的大碗公還是鹹香不油膩的肉燥飯，都讓人一吃就愛上！古早味的湯頭甘甜順口，餐點高CP值又吃得超飽足，下次絕對要帶家人捧友再來二訪回味。

金塗肉羹 台中水湳店

地址：臺中市北屯區水湳里中清路二段119號

電話：0987 377 231

營業時間：11:00-14:00 ; 17:00-20:00 ; 週一公休

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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