在地人激推的人氣火雞肉飯！ 嘉義西區「蕭老師火雞肉飯」口袋名單，還有老饕推薦的隱藏版「雞片飯」必點

每次問在地人推薦哪一家，答案幾乎都不一樣，因為每個嘉義人心中都有自己的第一名。而這次吃到的 蕭老師火雞肉飯，就是不少在地朋友一直推薦的口袋名單。

沒有醒目的招牌，只是一家樸實無華的店，卻總是在用餐時間坐滿人，外帶、內用的人潮絡繹不絕，而且都是在地人居多，必點雞片飯真的太限量了，推薦早點來才吃得到。

蕭老師火雞肉飯

地址：嘉義市西區重興里自由路101號

電話：052326836

時間：10:00–14:00、16:00–20:00｜每週5公休

官網：Facebook

除了是人氣排隊店以外，還是第一名呢！同時也是嘉義借問站之一，提供⋯⋯

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我們甚至提早11點就來了，結果還是排隊排很長。

幾乎都是在地人來外帶居多。

點套餐還可以選三道菜，外帶就是直接打包成火雞肉便當。

蕭老師火雞肉飯｜MENU

除了大家熟悉的火雞肉飯之外，店內還有雞片飯、炸排骨飯、魯肉飯，以及各式滷味、小菜和湯品。雞片飯非常受歡迎，很早就有可能賣完，請注意一下，至於隱藏版菜單是炸排骨飯，如果怕吃不下，直接點排骨也可以，真的有嚴重好吃的部分。

火雞肉飯

雖然點不到雞片飯，但火雞肉飯也很厚實大片，而且雞肉口感非常細嫩 保有肉汁，不會乾柴，搭配淋在白飯上的雞油醬汁，香氣十足卻不會過於油膩。

其中的油蔥酥真的很加分，增添超多香氣。

香酥排骨

答應我，一定要點一片炸排骨！真心好吃死。炸排骨外皮炸得非常酥香，外酥脆 肉質依然保有嫩度，鹹香夠味，不需要另外沾醬就很好吃。

是熟悉古早味排骨的香氣，但這裡炸的更酥香更吸引人。

看看這肉汁，真的好銷魂。

滷白菜

吸飽蝦米跟扁魚精華的白菜滷，到底怎麼可能輸。

滷蛋

蛋白質還是必須要的，滷的有入味。

我決定下次一定要更早來，非要吃到雞片飯為止（握拳）

地址：嘉義市西區重興里自由路101號

電話：052326836

時間：10:00–14:00、16:00–20:00｜每週5公休

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：米卡 出走

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