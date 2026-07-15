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傳承三代回憶沒了！ 80年甜品老店「莊子土豆仁湯」突遭逢重大變故：無限期停業

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝台南 莊子土豆仁湯臉書
圖／翻攝台南 莊子土豆仁湯臉書

台南美食地圖又少一間！位於海安路與民生路口、承載無數在地人與觀光客回憶的「台南莊子土豆仁湯」，於昨（14）日拋出停業震撼彈，宣佈因「家中突遭重大變故」，即日起無限期停業。消息一出，不僅讓準備前往朝聖的饕客錯愕，隨即掀起社群一陣哀悼潮，網友們紛紛痛心感嘆：「又一間神級老店成絕響！」。

自民國35年第一代創辦人莊清推著攤車起家，當時連個正式店名都沒有，在地鄉親只管叫它「賣土豆仁湯ㄟ」。隨著歲月更迭，這碗湯挺過了海安路拓寬的交通黑暗期，歷經了四次搬遷，才由第三代接手後正式掛上阿公的照片，定名為「莊子土豆仁湯」，也見證了台南市區半個世紀以來的繁華與變遷。

讓饕客魂牽夢縈的莫過於那碗招牌甜湯，堅持使用台灣在地土豆、熬煮到綿密軟爛卻不膩口的「土豆仁湯」，冬天再來上一份熱騰騰的「燒麻糬」，裹滿花生粉或芝麻粉、軟糯Ｑ彈的現滾燒麻糬，是來到海安路不容錯過的靈魂甜點

圖／翻攝台南 莊子土豆仁湯臉書
圖／翻攝台南 莊子土豆仁湯臉書

店家於14日在官方臉書上透露，由於家中突逢突發重大的變故，已無力維持日常的店面經營，遺憾宣布「即日起無限期停業」，這次停業的決定雖然艱難，但或許這不是永遠的再見，未來將會有家族成員以不同的名稱繼續投入餐飲經營，目前也推薦想回味的饕客可以參考「莊旭甜品鋪」。

歇業消息一出，大批網友紛紛湧入粉專留言：「從小吃到大，土豆仁湯真的全台第一名」、「最愛吃你們家紅豆湯」、「從阿公帶我吃到現在，我們三代跟隨了你們三代」、「去台南玩必吃清單又少一間了」、、「20年前還特地騎車去買，真的無法接受」、「希望老闆一家人平安度過難關」。

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