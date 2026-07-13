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台南人追恐龍！新光三越「小北門恐龍樂園」引圍觀 還有「恐龍餵食、恐龍射擊」2大近距離體驗
百貨變身「恐龍樂園」！新光三越台南小北門店打造「小北門恐龍樂園」，現場的擬真恐龍會動還會叫，吸引民眾圍觀打卡，更將推出「2大互動體驗」，邀請大小朋友暑假衝一波！
新光三越台南小北門店獨家推出「小北門恐龍樂園」主題活動，現場的超逼真恐龍吸引大批人潮圍觀，即日起至7/16有「恐龍遊園探險火車」體驗，接著自7/17起則主打「恐龍射擊」與「恐龍餵食」2大互動玩法，近距離感受巨型恐龍的震撼與魅力，一同穿越史前世界，來趟今夏最刺激的歡樂冒險。
特別一提的是，「恐龍遊園探險火車」搭乘方式有兩種，持卡利HIGH指定銀行卡全館消費刷卡累計滿300元，憑信用卡簽單或憑證即可搭乘乙次（每卡每日上限2次，限當日兌換），或可至現場支付現金30元搭乘乙次。
* 「恐龍射擊」與「恐龍餵食」活動詳情尚未公布，以百貨公告為準。
新光三越台南小北門店
地址：台南市北區成德里西門路四段135號
恐龍遊園探險火車展期：即日起～2026/7/16
互動時間：14:00-22:00
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