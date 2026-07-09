「繽紛毛怪」出沒台南古蹟市場！「大眼方塊毛怪牆」免費拍到飽 朝聖「馬薩式屋頂」同框打卡
繽紛毛怪現身古蹟市場！百年市場變身打卡景點，色彩鮮豔的毛茸茸「毛怪」藏身市場周邊，各色毛怪都值得拍照留念，特別這面「大眼方塊毛怪牆」更是殺底片。
2026「Monster Party 怪獸派對」集結在台南西市場周邊，現場有藍色、粉色、綠色、黑色等吸睛毛怪展出，還有一處「大眼方塊毛怪牆」，兩顆大大的眼睛與毛茸茸的外型直接萌翻全場，繽紛顏色交錯隨手拍都自帶生趣。
怪獸派對毛怪展期至8/31，同時也有「趴兔市集」於7/9至8/9期間之週四至日登場，讓你到西市場不只能蒐集打卡毛怪，還能順遊市集。
台南西市場擁有超過百年歷史，曾是南台灣最大菜市場，承載無數台南人的生活記憶。2003年被指定為市定古蹟，歷經多年修復與改造，在保留經典馬薩式屋頂之美的同時，融合了現代市場功能。
市場內規劃文創、百貨、紡織、輕飲食與熟食攤位，並透過下沉式廣場串聯街道與巷弄，營造出文化保存與觀光體驗並存的氛圍。
2026 Monster Party 怪獸派對展出資訊
地點：台南市中西區國華街三段26號（台南西市場）
展期：即日起～2026/8/31
趴兔市集：2026/7/9-7/12、2026/7/16-7/19、2026/7/23-7/26、2026/7/30-8/2、2026/8/6-8/9
時間：週四、五15:00-20:00、週六日14:00-21:00
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