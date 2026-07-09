台南人秀證件！全市最高5星飯店「早餐吃到飽」499元起 爽嗑「帶骨爐烤火腿、現沖牛肉湯」百道佳餚

在地人吃爆！台南最高5星飯店「市民優惠早餐Buffet」只要499元起，活動一路開至年底，每日限量，一定要記得提前預約！

圖／台南遠東香格里拉粉專

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在飯店10樓吃星級自助早餐！「台南遠東香格里拉」回饋在地人，即日起至12/30，台南市民只要出示身分證件即享「早餐Buffet」限定價，平日週一至五每人499+10%，假日週六日每人550+10%元（原價不分平假日皆為660+10%元）。特別一提的是，每日限量10組，請提前預約；9/25-9/28、10/9-10/11、10/24-10/26、12/25-12/27期間不適用。

圖／台南遠東香格里拉粉專

圖／台南遠東香格里拉官網

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台南遠東香格里拉自助早餐提供百道料理，早餐限定美式煎餅、帶骨爐烤火腿、古早味鹹豆漿和台式蘿蔔糕、清粥小菜等中式經典早餐，而台南必吃的現沖牛肉湯同樣任你吃到飽。

圖／台南遠東香格里拉官網

台南遠東香格里拉 遠東Café

地址：台南市東區大學路西段89號10F

訂位專線：(06) 702 8856

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