串串每籤只要8元！ 台南中西區美食「串芊金火鍋串串」麻辣火鍋串串香單點or吃到飽自由選，還有手搖飲可以喝

【串芊金火鍋串串】XM 集團新品牌|串串每籤只要8元

喜歡吃鍋物的朋友吃過這家「串芊金火鍋串串」嗎？有近百種串串、數十種湯底，還有多道手工現做美食、甜點，串芊金竟然在店內設置了手搖飲吧台！真的很可以耶～～～主打串串每籤只要8元!還有小菜、水果、粥品、甜湯無限享用，餐點選擇多元又豐富，有單點及吃到飽模式，非常適合揪家人朋友來聚餐，而且從中午營業到凌晨00:00，晚餐消夜時段可以吃到熱騰騰的鍋物也太讚啦～

台南火鍋【串芊金火鍋串串】外觀

串芊金火鍋串串店址位於台南熱鬧的海安路一段上，三角窗的位置很好找，開車前往的朋友可以停在水萍塭地下停車場、海安地下停車場旁，走路只要一分鐘，也很方便～

台南海安路美食【串芊金火鍋串串】店內環境

一進門就可以看到寬敞的用餐空間，右邊有甜點部、茶水鋪、醬料區、海鮮區及豐富的串串區。

店內還提供寶寶粥也太貼心，還有小菜及水果。

還有銀耳甜湯可以享用。

醬料區選擇超級多!上面來有醬料秘方可以參考調配。

海鮮串串區也有多種海鮮食材可以挑選，有鮭魚腹、魷魚、虱目魚柳⋯⋯等食材。

巨大冷藏櫃整齊擺放各式串串食材，從牛肉、豬肉、雞肉、蔬菜通通有，光是肉串就有多種組合搭配與口味，也有火鍋料任你選。

有別於一般火鍋菜盤，來串芊金火鍋串串想吃什麼都可以自由選擇。

【串芊金火鍋串串消費方式】單點或吃到飽自由選擇

單點自由選方式-串串每籤8元，湯底自助吧 $128元/人 (湯底費含飲料48元折抵)。

吃到飽方案-平日午餐 $598元/人、平日晚餐 $658/人、假日全天 $698/人、幼兒與敬老 $258/人。

(未滿100 CM為幼兒、85歲以上為敬老資格，以上需另含10%服務費)。

這裡的用餐方式除了串串食跟自助吧可以自取以外，其他像是鍋底、特色料理、食材、飲料都是直接掃描QR CODE點選喲！

鴛鴦湯底

重慶牛油鍋-自家手工炒底料加入各式辛香料慢慢熬煮，麻香層次豐富，辣度溫和不嗆辣。

起司牛奶鍋-以牛奶為主，加入起司熬煮，湯頭濃郁滑順，帶有淡淡甜香與鹹香，特別適合搭配蔬菜，食材吸附湯汁後入口滑嫩。

【牛肉、豬肉多款特色串串可以選擇】

牛肉控的最愛，多種創意牛肉捲，像是剝皮辣椒牛、水蓮牛肉串串都可特別。軟嫩的牛肉包裹著各種新鮮蔬菜，不吃牛肉的話，也有豬肉的選項可以挑選喲!

【美國熟成牛胸腹肉】、【特選梅花豬肩胛】

如果想吃飽一點或是肉肉控也可以加點肉片，肉質肥瘦均衡不膩，涮煮後口感軟嫩，吸附湯汁更添風味。

涮海鮮食材也好吃耶！不論涮紅湯或白湯都別有一番風味，魚肉細緻，我就吃了好幾串。

必點推薦！【現做苕皮】

這個苕皮真的好好吃，我們續點了好多次，單吃可以感受到表皮邊緣脆口中間帶Q感。

也可以包著食材一起吃，上面刷上特製醬料，帶點鹹甜滋味，下鍋煮也有另一種風味，越吃越涮嘴耶~

必點推薦！ 【炸蛋酥】

厚厚的蛋酥光看就好誘人! 單吃有著濃郁蛋香，口感酥鬆， 也可以下鍋煮讓蛋酥吸附湯汁精華也很好吃。

必點推薦！【小酥肉】

這道佐餐小點可以直接吃，也可以放入火鍋中稍微泡一下，讓酥脆的炸衣吸附湯汁變成另一種風味也很好吃。

必點推薦！【酸辣涼粉】

酸辣涼粉也很開胃，Q彈的麵條配上酸辣醬汁，讓人想一口接一口，如果喜歡吃酸一點的朋友，也很推薦到自助吧淋上梅子醋風味更佳升級！！

串芊金竟然設有茶水鋪!享用熱辣滾燙的麻辣串串時，可以來杯手搖飲真的太幸福！店內飲料吧現點現搖，吃火鍋我喜歡配上茶類飲品，解膩又解渴，還可以喝到翡翠檸檬、珍珠奶茶、冰沙⋯⋯等，我還以為來到飲料店！

【神仙荔枝冰粉】、【桂花鮮奶酪】、【楊梅冰湯圓】

甜點的部分也很精彩，光看菜單就都想全部來一份，甜點使用純手工湯圓，搭配冰淇淋為基底，上面加上荔枝冰粉、珍珠、爆爆珠，有豐富的口感，配上宮廷風的餐具，儀式感滿滿，真的是視覺、味覺都滿足。

XM集團新品牌，【串芊金火鍋串串】新型態的火鍋店好吃又有趣，還把手搖飲店直接搬到店內，湯底、食材選擇多樣化，單點或是吃到飽方案自由選，真是個聚餐吃火鍋的好地方。

串芊金火鍋串串

營業時間：中午11:30至凌晨00:00 (最後收客22:00)

地址：台南市中西區海安路一段54號(建安街交叉口)

電話：06-2228887

停車資訊：水萍塭地下停車場、海安地下停車場旁，走路只要一分鐘

串芊金火鍋串串線上訂位：https://inline.app/booking/-NLV8pSuT40UVUQx-x1A:inline-live-3/-NLV8peykWvHSCFiDW12

文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在

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