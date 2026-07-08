2026嘉義新開幕餐廳｜3間質感新店必收藏！黑膠咖啡廳、專人代烤燒肉、歐陸餐酒館

嘉義美食除了大家熟悉的火雞肉飯、砂鍋魚頭等在地美食之外，近幾個月更悄悄開了不少高質感新餐廳，無論是約會聚餐、喝下午茶，還是想找個地方放空喝咖啡，都有新選擇可以踩點。小編幫大家整理近期討論度超高的3間嘉義新開幕餐廳，每一間都各有特色！

嘉義新開幕餐廳｜絆 Kizuna 職人燒肉・關西風壽喜燒

主打全程專人代烤

燒肉控最近一定都在討論這間！主打全程專人代烤服務，從前菜、燒肉到關西風壽喜燒通通不用自己動手，服務人員會依照不同肉品特色掌握最佳熟度，從和牛、豬肉到海鮮都能品嚐到最理想的風味。不少客人都大讚店員不僅專業，還會細心介紹食材來源與推薦吃法，甚至連調味順序都替客人設想周到。尤其招牌和牛油花分布均勻，放入口中幾乎入口即化，搭配昆布鹽或店家特製醬料都能展現不同層次的美味。

圖/ReadyGo

除了燒肉之外，店內另一大特色就是少見的「關西風壽喜燒」。不同於台灣常見的關東風壽喜燒先加入高湯燉煮，關西風則是直接將肉品與特製醬汁在鐵鍋中拌炒，濃郁鹹甜的醬香完整包覆肉片，再搭配蛋液入口，每一口都充滿濃厚日式風味。套餐內容也相當豐富，從精緻前菜、湯品、主食、海鮮塔到甜點都有，看似精緻卻意外地有飽足感，不少客人原本擔心吃不飽，最後都飽到直呼超有誠意。店內提供可無限續加的梅子沙瓦與昆布鹽，其中酸甜爽口的梅子沙瓦更是許多人點名必喝的人氣品項。

圖/ReadyGo

一走進店內就能感受到與一般燒肉店不同的氛圍，挑高空間搭配沉穩木質調設計，整體質感相當舒適，不論是情侶約會、慶生聚餐還是家庭聚會都很適合。店內也規劃了包廂座位區，讓用餐過程多了一份隱私感與儀式感。

圖/ReadyGo

地址：嘉義市東區長竹里大雅路二段559號



電話：05-274-0888



營業時間：平日11:30–14:30 ; 17:30–22:00、假日11:30–14:30 ; 17:30–23:00

MARÉE 歐陸質感餐廳

嘉義約會餐廳首選！質感滿分歐陸風格

嘉義除了火雞肉飯、砂鍋魚頭等經典小吃之外，也悄悄出現許多高質感餐廳，而近期討論度相當高的「MARÉE」就是其中之一。走到店門口就會先被吸引目光，奶油色外牆搭配拱形玻璃雙開門，低調卻充滿質感，在街區中格外顯眼。店內空間規劃十分用心，一樓寬敞明亮，二樓則規劃出多個不同風格的座位區，有復古沙發區、窗邊約會席與充滿設計感的藝術角落，每個空間都非常好拍，隨手一拍都像雜誌畫面。

圖/ReadyGo

除了空間令人驚艷之外，MARÉE的餐點表現同樣不容小覷。最受歡迎的「蟹肉蝦汁義大利麵」以濃郁蝦高湯熬煮醬汁，每一口都充滿鮮甜海味，Q彈麵條完整吸附醬汁，是許多客人一致推薦的必點招牌。

圖/ReadyGo

值得一提的是，MARÉE同時也是寵物友善餐廳，許多毛孩家長都特地帶著家中寵物前來用餐，加上店員親切細心的服務，更讓不少客人用餐後都表示願意再次回訪。從環境設計、餐點品質到服務細節都能感受到店家的用心，也難怪開幕不久便迅速累積不少好評。若近期計畫到嘉義一日遊，想找一間兼具美感與美味的質感餐廳，不妨將MARÉE列入必訪名單。

地址：嘉義市國華街144號



電話：05-223-0057



營業時間：9:30-21:00 (無公休)



每個月15號開放下個月訂位

黑膠唱片，曙光珈琲

嘉義第一間黑膠體驗咖啡廳

嘉義又多了一個讓人想待上一整個下午的新地方！也是嘉義首間以黑膠唱片體驗為主題的咖啡廳。不同於一般咖啡店主打拍照打卡或特色甜點，這裡更像是一座專屬於音樂愛好者的秘密基地，讓人在咖啡香與旋律流動之間，重新找回生活裡難得的慢步調。

圖/ReadyGo

店內裝潢沒有過度華麗的裝飾，卻讓人感到很放鬆，彷彿走進電影裡的深夜咖啡館。不管是一個人帶著書本前來放空，還是與朋友相約聊天，都能在這裡找到舒服的角落。最特別的莫過於店內每個座位都配置了黑膠唱盤與耳機，讓客人能親自挑選喜歡的唱片播放。從City Pop、爵士樂、古典音樂到不同年代的流行歌曲通通找得到，沒有制式的播放清單，也沒有一定要聽完整張專輯的規定。你可以隨著當下心情自由探索，或許只是因為某張唱片封面吸引了你，許多客人都笑說原本只是想來喝杯咖啡，結果不知不覺就待了一整天。

圖/ReadyGo

除了黑膠體驗之外，曙光珈琲的餐點同樣充滿誠意。人氣飲品包含開心果奶蓋美式、檸檬冰咖啡等特色咖啡，而甜點與鹹食則有巴斯克乳酪蛋糕、青醬雞肉丸鹹派、巴薩米克菇菇鹹派等選擇。餐點風格簡單卻細緻，很適合搭配音樂慢慢品嚐。尤其鹹派系列獲得不少客人好評，酥脆外皮搭配飽滿內餡，讓人一吃就愛上。

地址：嘉義市東區公明路277號



營業時間：12:00-19:00 (每週三休)



僅收現金

嘉義新開幕餐廳常見問題

嘉義近期最適合約會聚餐的新開幕餐廳是哪間？

如果想找氣氛好、餐點有質感又適合慶生約會的餐廳，可優先考慮 絆 Kizuna 職人燒肉・關西風壽喜燒 與 MARÉE。前者主打全程專人代烤與關西風壽喜燒，充滿儀式感；後者擁有歐陸風裝潢與全天候供應的精緻餐點，適合午餐、下午茶或晚餐。

嘉義有哪些新開幕又好拍的餐廳？

拍照控一定不能錯過 MARÉE。奶油色系外觀、歐陸風格空間、大面落地窗與復古家具設計，每個角落都很上相，隨手拍都像在歐洲咖啡館。

嘉義有適合一個人去的咖啡廳嗎？

有！近期最有話題的是 曙光珈琲。作為嘉義首間黑膠體驗咖啡廳，店內提供黑膠唱片、耳機體驗與咖啡甜點，讓客人能一邊聽音樂、一邊享受悠閒時光，非常適合單人放鬆。

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