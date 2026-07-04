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台南玉井一日遊｜芒果季這樣玩！在地人才知道的消暑吃法「碎冰涼麵」、超浮誇10人份芒果冰

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖/ReadyGo
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說到台南旅遊，很多人第一個想到的是牛肉湯、古蹟或老街，不過這次小編要分享一條超有反差感的台南一日遊路線！前一秒還在充滿史前氣息的化石博物館裡看長毛象和古生物化石，下一秒直接衝進玉井開啟芒果吃到飽模式，從超浮誇芒果冰、特色涼麵一路吃到農會限定伴手禮！這條結合知性景點與台南美食的路線，絕對是夏天最消暑、最有記憶點的玩法！

台南玉井一日遊｜臺南左鎮化石園區：仿佛來到侏羅紀世界

這次台南一日遊第一站，小編來到左鎮化石園區，一踏進館內真的有種走進侏羅紀世界的感覺。大廳裡懸掛著巨大的古生物模型，搭配挑高空間設計，氣勢十足，還沒開始逛就先被震撼到。

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左鎮化石園區最大的特色，就是收藏許多台灣本土出土的珍貴化石。原來數百萬年前的台灣，竟然曾經有長毛象、犀牛和鱷魚等大型動物活動，透過館內展示與解說，讓人重新認識這片土地的歷史。館內規劃多個主題展區，從古生物演化、化石挖掘到地質變遷都有詳細介紹，還搭配互動裝置與多媒體展示，小朋友能邊玩邊學，大人也能看得相當投入。

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最讓人滿意的是館內冷氣非常涼爽，完全是夏天出遊的救星。整體空間寬敞舒適、動線規劃完善，加上停車方便，非常適合安排親子旅遊或家庭出遊。如果想找個兼具知識性與娛樂性的台南景點，左鎮化石園區真的很值得列入行程！

地址：臺南市左鎮區榮和里61-23號

營業時間：週一至週日09:00–17:00（週三公休）

台南玉井一日遊｜玉井讚冰店

離開左鎮化石園區後，下一站當然要直奔台南夏天最有代表性的美食芒果冰！來到玉井讚冰店，還沒吃就先被店裡展示的各種尺寸冰品嚇到，從單人份到超狂十人份通通有，第一次看到芒果冰居然能像辦桌一樣大份量，真的超有趣。

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實際上桌後更誇張，滿滿現切愛文芒果直接鋪滿整碗冰，幾乎看不到底下的冰體。每一塊芒果都香甜多汁，搭配綿密雪花冰一起入口，完全就是夏天最療癒的享受。最棒的是甜度不會過於膩口，即使吃到後面依然很順口。如果是三五好友一起來玩，非常推薦直接挑戰多人份芒果冰，拍照效果直接拉滿。如果夏天來台南旅遊，沒有安排一碗芒果冰，那就太可惜啦！

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地址：臺南市玉井區中正路95號

營業時間：週一至週五10:00–19:00；週六至週日10:00-20:00

台南玉井一日遊｜玉井二空涼麵

原本以為吃完芒果冰已經夠消暑了，沒想到來到玉井二空涼麵又再次刷新小編的認知。這家店最有名的特色，就是涼麵上居然會放碎冰！第一次看到的時候真的忍不住愣了一下，完全顛覆小編對涼麵的想像。

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招牌涼麵淋上濃郁芝麻醬與花生醬，再搭配蒜香十足的醬汁，香氣非常濃厚。麵條吃起來Q彈有勁，不會因為冰鎮而變得軟爛，反而多了一種清爽感。最有趣的是店家還準備許多不同風味的辣椒醬，喜歡吃辣的人可以自由搭配，每種辣度和香氣都不太一樣，讓整碗涼麵吃起來更有層次。

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在玉井炎熱的午後，來上一碗冰冰涼涼的特色涼麵真的超級舒服。難怪不少在地人都把這裡當成日常午餐首選，也成為許多旅人來到玉井必吃的隱藏版美食。

地址：臺南市玉井區中華路197號

營業時間：週一至週日11:00–18:00

台南玉井一日遊｜玉井區農會超市

吃飽喝足後，最後一站推薦來逛玉井區農會超市。別以為農會超市只是一般採買的地方，來到玉井這裡完全不一樣，根本是芒果控會失心瘋的寶庫！一走進去就能看到各式各樣的在地農產品，從新鮮水果、果乾、果醬到飲品通通有，其中最吸引人的當然就是玉井最代表性的芒果。

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小編造訪時，現場看到整箱芒果只要250元，真的忍不住多看好幾眼。整箱買起來單顆換算非常划算，比起一般市區水果攤或觀光區價格更有產地直送的實惠感。尤其玉井本來就是台灣知名芒果產地，能在產地直接買到新鮮芒果，想到回家可以冰起來慢慢吃、打成果汁、做成芒果甜點，根本超幸福。

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現場也有不少人直接一箱一箱搬回家，不管是自己吃、分送親朋好友，或當作台南伴手禮都很適合。比起包裝精緻的伴手禮，新鮮芒果更有玉井在地特色，也更能把夏天的味道帶回家。小編自己很喜歡逛這種在地農會，因為不只買得到實惠農產品，也能感受到地方產業的活力。來到玉井除了吃芒果冰，記得一定要把玉井區農會超市排進行程裡，最後再帶一箱新鮮芒果回家，才算真正完成這趟玉井芒果之旅。

地址：臺南市玉井區中華路228號

營業時間：週一至週日07:30–21:30

台南玉井一日遊行程表

台南玉井芒果一日遊行程表

時間行程規劃
09:30左鎮化石園區，探索史前生物與台灣古生物故事
11:30園區周邊簡單用餐或休息
13:00玉井讚冰店，大啖超浮誇芒果冰
14:30玉井老街散步，感受芒果故鄉氛圍
15:30玉井二空涼麵，品嚐特色冰涼涼麵
16:30玉井區農會超市，採買限定芒果伴手禮
17:30返回台南市區或安排周邊景點續玩

台南玉井一日遊常見問題

左鎮化石園區門票多少錢？

全票100元，學生票與20人以上團體優惠票70元，65歲以上長者及6至12歲兒童50元半票，未滿6歲兒童、左鎮區居民及符合資格的身心障礙者免費入園。

玉井讚冰店多人份芒果冰適合幾個人吃？

提供單人至多人份芒果冰，如果是朋友或家人一起來，非常推薦多人份冰品。滿滿愛文芒果鋪在雪花冰上，拍照效果超浮誇，也能感受夏天台南旅遊的儀式感。

玉井區農會超市有什麼必買？

最熱門的有芒果乖乖、芒果乾、芒果果醬及各式農產品加工品，價格實惠又具有地方特色，非常適合作為伴手禮。

延伸閱讀 >>台南冰品推薦地圖｜IG爆紅霜淇淋、全台最美建築冰店！嚴選 7 間最新台南消暑必吃

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