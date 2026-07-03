穿越府城銀座　尋訪騎樓下的老派台味與百年草本香

【圖／文：田欣雲】

跟著在地達人林荃荃漫步台南中西區街頭，來到昔日被稱為「台南銀座」的中正形象商圈。在日本時代，這條中正路被稱為「末廣町通」，是台南首條經過整體規劃的商業大街，從林百貨開始算起的右手邊那一整排店鋪，全是由日本人所經營，對街的另一側則全由台灣人經營；而西門路上珠寶銀樓聚集，成為府城人置辦結婚金飾的首選黃金地段。「很有趣的是，以前的珠寶銀樓幾乎過不了中正路。」荃荃指著街角解釋，因為中正路過去再往外走就要出城了，且再往外走就會遇到以前的殯儀館，所以銀樓街的發展就只到中正路麥當勞那一帶為止。





金閃閃一條街藏著好多美味

來到銀樓街，荃荃笑說連自己的姑姑專科畢業後，也是直接在街上的長記銀樓工作，家族親戚的結婚金飾全都是在這裡包辦的。而在銀樓的騎樓附近，隱藏著一家傳承62年的老字號「百珍麵包蛋糕」。牆上掛著第一屆糕餅麵食展覽會優等獎狀，見證店家傳承好手藝。這裡不僅有吃起來口感極為紮實、內含葡萄乾的傳統水果磅蛋糕，還有廣受老饕喜愛的古早味大泡芙。外表酥脆可口，爆漿克林姆內餡現點現灌，一口咬下，滿滿幸福。

順著中正路走，我們來到了帶有裝飾藝術風格的磚造混凝土建築——「戎舘」。這裡前身是日本時代由台灣人經營的電影院，當時不僅放映電影，還能演劇。如今由台南知名品牌「黑橋牌」接手，重新復刻出當年風貌，並引進特色商家。「來戎舘，一定要吃他們的肉鬆麵包！」荃荃緩緩道出推薦緣由：「肉鬆麵包其實代表了台灣多元世代的融合。麵包體是美援時期帶來的麵粉文化，上面抹著日本洋食傳入的美乃滋，再撒上漢人傳統的肉鬆，這三者的結合，就是最台式的經典。」黑橋牌將自家的招牌肉鬆與烘焙結合，旅人只要在此達到低消，便能上樓至二樓座位區，享受舒適的閱覽空間，以書香佐美食，回味府城風華。





百年中醫執照的沁涼草本香

在美食與古蹟間穿梭，難免走得口渴，荃荃帶我們來到鄰近的「美玉青草茶」。美玉以前在沙卡里巴裡面，品牌已經有一百多年歷史了，是當年少數擁有中醫執照的青草店。目前由62歲的老闆蔡叔叔，接手這家從蔡林美玉阿嬤時代就開立的老店。「外面很多手搖飲都很甜很涼，但我們講求的是傳統的排毒與養生」，叔叔回憶以前還得親自出門採草藥，現在則強調無添加化學藥劑的純粹與包裝升級，可買杯裝現飲、瓶裝外帶，還能購買藥草包回家自行熬煮。喝下一口無糖的青草茶入喉，天然沁涼的草本香氣在口腔擴散回甘，瞬間洗滌了南台灣的暑氣。





店家資訊

長記銀樓（西門店）

地址：台南市中西區西門路二段131號

電話：06-224-3120

時間：11:00-20:30，週日15:00-20:00





地址：台南市中西區西門路二段151號

電話：06-222-3300

時間：10:00-19:00，週一三休





地址：台南市中西區中正路220號

電話：06-229-5248

時間：10:00-20:00





地址：台南市中西區友愛街201巷52號之1

時間：08:30-17:00





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