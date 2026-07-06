嘉義避暑秘境！「圓潭自然生態園區」森林步道涼爽又療癒

【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假正式開跑，還在煩惱要去哪裡玩嗎？今年夏天，就來桃園安排一趟說走就走的小旅行！桃園市各旅宿業者推出豐富多元的暑期住房及餐飲專案，如福容大飯店桃園店「住一晚送一晚」超值住房專案，其他旅宿更推出「小小空服員體驗」、「海盜主題冒險」，到 Xpark 海洋探索、六福村樂園之旅及特色美食，不論是親子放電、好友出遊或悠閒度假，都能找到最適合的玩法。 桃園市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）特別彙整多家旅宿業者暑期專案，邀請今夏一起住好宿、吃好料、玩好景，FUN 玩桃園！ 觀旅局表示，今年暑期各旅館推出的住房專案亮點滿滿，其中福容大飯店桃園店適逢週年慶，祭出最吸睛的「住一晚送一晚」住房專案；桃園國際機場凱悅酒店推出「小小空服營」三天兩夜專案，讓孩子化身一日空服員；南方莊園渡假飯店推出「迷你海盜 FUN 暑假」，結合 DIY、闖關活動、滑水道及大型充氣城堡，打造親子放電首選；和逸飯店．桃園館、福容大飯店桃園機場捷運 A8店及名人堂花園大飯店則搭配館內親子樂園推出親子住房專案，讓大小朋友都能盡情享受暑假時光。 喜歡主題樂園與特色景點的旅客，也能一次玩得過癮。川賦會館、渴望會館、

2026-07-06 08:01