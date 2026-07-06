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嘉義避暑秘境！「圓潭自然生態園區」森林步道涼爽又療癒

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


位於嘉義縣竹崎鄉與梅山鄉交界的圓潭自然生態園區，是阿里山山腳下相當受歡迎的森林系景點。園區依著圓潭溪而建，四周被翠綠山林環抱，潺潺溪流與瀑布水聲交織成最天然的背景音，即使盛夏造訪，也能感受到山林特有的清涼氣息。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


一次走訪三座瀑布，步道平緩輕鬆完成

園區最大的魅力，就是能在短時間內欣賞三座不同特色的瀑布，包括圓潭瀑布、向山瀑布以及造型獨特的心形瀑布。整條環狀步道平坦好走，完整繞行約一小時即可完成，非常適合親子同行或安排輕旅行。若遇上雨後水量充沛，更能欣賞瀑布奔流而下的壯觀景象，溪流中還有機會看見高山鯝魚悠游其中。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


無障礙設施完善，全齡旅遊更加友善

除了自然景觀，圓潭自然生態園區也規劃完善的無障礙環境。從入口至向山瀑布約五百公尺路段皆設有平緩坡道，嬰兒車與輪椅皆可通行，現場也貼心提供輪椅租借服務。搭配遊客服務中心、公共廁所等完善設施，不論是親子家庭或銀髮族，都能自在享受森林散步的樂趣。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


四季都有不同驚喜，春賞螢、夏賞瀑一次收藏

除了夏季避暑之外，圓潭自然生態園區也是嘉義著名的賞螢景點。每年四月至五月夜晚，點點螢光在林間飛舞，讓整座森林化身夢幻秘境；而進入夏季後，瀑布、水霧與滿滿芬多精又成為另一種療癒風景。無論哪個季節造訪，都能感受到這座生態園區最純粹的自然魅力。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


【圓潭自然生態園區】

景點位置：嘉義縣竹崎鄉仁壽村86之1號


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


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