嘉義故宮南院水舞秀登場！2026水舞燈光展演一路美到8月底





嘉義故宮南院《2026水舞燈光展演》正式展開，今年以「水韻墨舞」為主題，將展演舞台設置於至善湖與臨水廣場，一路展演至8月30日。透過水舞、水幕投影、雷射光影與音樂敘事交織演出，讓原本靜態的博物館文物，化身成夜晚最吸睛的藝術饗宴，帶來耳目一新的觀賞體驗。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





青花瓷、書法與國寶躍上水幕舞台

今年展演規劃四大主題單元，將故宮典藏轉化為動態光影作品。其中，《青花流芳》以青花瓷紋樣與器物造型為靈感，《墨染千秋》呼應書法特展，展現筆墨流轉之美；《翠玉靈動》則由故宮人氣吉祥物「小翠」陪伴大小朋友走進國寶世界，《錦繡亞洲》則融合亞洲織品圖騰，透過水幕投影展現豐富文化色彩。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





白天看水舞，夜晚賞光影，每15分鐘都有精彩演出

展演期間，每15分鐘便安排一場約8分鐘的水舞演出，白天可欣賞律動水柱隨音樂起舞，夜晚則加入燈光、水幕與雷射效果，讓整座湖面化身沉浸式劇場。隨著8月日照時間調整，展演時段也將略有變化，而8月中旬配合「甲子萬年慶」活動，更將天天演出，連週一也不間斷。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





收藏嘉義最浪漫的夏夜回憶

無論是首次造訪故宮南院，還是曾經來過的旅人，今年夏天都值得安排一趟夜訪行程。白天欣賞博物館典藏，傍晚散步湖畔，夜晚再欣賞水舞燈光秀，一次感受文化、藝術與科技交織的魅力，也讓故宮南院成為暑假最值得收藏的嘉義夜間景點。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





【2026故宮南院水舞燈光展演】

活動期間：2026/06/26–2026/08/30

活動地點：故宮南院至善湖、臨水廣場（嘉義縣太保市故宮大道888號）





※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口





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