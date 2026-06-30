征服嘉義梅山青年嶺步道 走進燕子崖奇景、探訪蝙蝠洞秘境

【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義縣梅山鄉的「青年嶺步道」憑藉壯麗的峽谷景觀及完善步道設施，成為近年來深受遊客喜愛的景點。嘉義縣文化觀光局邀請大家以「青年嶺步道」為旅程起點，深入感受嘉義縣山區的在地風情。

▲青年嶺步道的峭立岩壁。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

「青年嶺步道」位於瑞里風景區內，全長約2.8公里，其中最具代表性的景點莫過於「燕子崖」及「蝙蝠洞」。

「燕子崖」寬度約40公尺，因岩壁峭立、吸引大量燕群棲息而得名，岩壁景觀令人讚嘆。「蝙蝠洞」則因特殊岩層結構受到風化侵蝕，在岩面上形成蜂窩似的洞口，步道高低落差至少250公尺，沿途階梯高達1700階以上，除了欣賞壯麗景觀，也是一條考驗毅力與耐力的步道。

▲圓潭自然生態園區。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

完成步道健行後，可順遊「圓潭自然生態園區」，園區依圓潭溪修築，環境清幽自然，動植物資源豐富，其中3座瀑布各具特色，構成一幅優美自然畫卷。園區步道平緩好走，是暑期親子避暑的絕佳去處。

▲綠色隧道。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

被譽為天然綠廊的「綠色隧道」，則是另一處不容錯過的景點，水泥道路兩旁的茂密竹林形成綠蔭長廊，走至隧道盡頭的「綠色隧道休息站」可欣賞遼闊景觀，瑞峰群山、茶園梯田盡收眼底，也可再續行野薑花溪步道，在每年6至10月的花開時節，野薑花沿著溪流兩旁盛開，景色美不勝收。

▲太平老街。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

太平村的「太平老街」保留傳統山城聚落特色，更是知名文學作家張文環的故鄉，沿街可見在地特色小吃、茶葉產品及農特產商店，一旁的「太平雲梯」則是一覽山景的好去處，天氣晴朗時可遠眺嘉南平原及台灣海峽。

▲梅山地區咖啡。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

嘉義縣文化觀光局也推薦遊客前往「梅山」地區特色咖啡莊園及景觀咖啡館，享受咖啡香繚繞的優閒時光，在此也能深度感受嘉義山區多元豐富的旅遊特色。更多旅遊資訊可至「慢遊嘉義」Facebook 粉絲專頁、Instagram，或加入 LINE 官方帳號（@chiayitravel）查詢。

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