台南美食吃完去哪玩？推薦 3 種室內活動，讓你吃飽後不無聊

來台南玩，白天吃牛肉湯、碗粿、蝦仁飯，下午再來杯手搖或咖啡，行程看似完美，但吃飽喝足後卻開始煩惱：「接下來要去哪？」尤其遇到夏天天氣炎熱、午後雷陣雨，或只是想找個可以舒服吹冷氣、坐下休息的地方，逛街、咖啡廳似乎又有點了無新意。

其實台南除了美食，還藏著不少值得體驗的室內活動，所以這次七分之二的探索精選 3 種台南室內活動推薦，不論你是想和朋友一起消耗熱量、安排一場療癒的手作體驗，還是姐妹聚會來趟美容 SPA 放鬆身心，都能讓吃飽後的行程更加豐富，如果你在台南不只想吃得滿足，還想在吃飽後，繼續玩得盡興的話，趕快收藏這篇文章！

1.室內遊樂場｜愛跳跳方塊

📍地址：台南市東區前鋒路62號

⏰營業時間：13:00–21:00

愛跳跳方塊

想要去遊樂場，但又不想在外面給太陽曬？其實在台南東區就有室內遊樂場囉，不僅好玩程度不減，有運動量又可以冷氣吹到飽，絕對是吃完飯後，可以安排的絕佳後續行程！

愛跳跳方塊是結合燈光與感應地板的科技互動遊戲，玩法顧名思義，需要玩家們在發光的格子上移動，依循綠色安全區、紅色地雷區與藍色目標格的燈號指示，於有限生命值內達成指定分數！場地分為兩種規格，有適合1-4人同樂的標準場地，也有適合公司、學校舉辦中小型活動，可以容納14人的規格，不只有地面的格子，愛跳跳也有特別增設牆面互動目標格，提升了遊戲的空間維度與團隊合作需求，想要通關其實沒有玩家們想的那麼簡單喔！

單次體驗時間提供約 20 分鐘或 50 分鐘的選項，收費方式依據平日或假日、選擇的時長與參與人數而定，另提供團體包場方案，如果玩家有成功挑戰並登上排行榜，即可獲得場地使用優惠作為獎勵。

悄悄告訴想要去打破紀錄的勇者們，這個燈其實是亮的有邏輯、節奏的，所以除了體能要好外，還要邊運動邊思考，消耗的體力與精力絕對比你想像的多更多，憑直覺亂跳是很難闖到最後的！愛跳跳方塊的環境維護的很良好，場地乾淨明亮，加上入場前需穿著止滑襪的規定，也讓大家來盡情跳躍時，可以感到格外安心。如果來台南吃飽飯後，想要找一個可以消耗熱量，但又可以吹冷氣、不曬太陽的地方，請把愛跳跳方塊收進口袋名單！

2.飾品手作｜LYNLI STUDIO

📍地址：台南市中西區中正路108巷10號2樓

⏰營業時間：上課時段 11:00／14:30／18:00（預約制)

LYNLI STUDIO

如果你們的團體想要安排在飯後的是，輕輕鬆鬆、可以聊天、不太累，但又不只是咖啡廳純聊天的活動，那 LYNLI STUDIO 就很適合你們參考！不僅有多種飾品手作可以選擇，老師也非常親切和專業，課程時間都會在旁隨時協助，所以不管你有沒有經驗、美感都沒關係，都可以玩得很開心，大家坐著動動手、聊聊天，後面還有親手做的紀念品可以帶回家，很適合想要吃飽飯有輕鬆下一攤的人。

LYNLI STUDIO 從台北飾品選品店起步，回到家鄉台南經營金工教學與藝文活動，空間融合飾品設計、原創選物、藝文展覽與金工課程，成為台南少數兼具教學、展示與交流的複合式空間，所以來這邊不僅可以手作，也可以來逛逛說不定還會遇到喜歡的小物或展覽喔！另外，在 LYNLI 除了基本的銀戒指外，還可以做更進階的指紋翻印、銀黏土材質的飾品，或是想要跟老師討論做更客制化的設計也沒問題，大家都可以找到符合喜好和審美的選擇。

為了推廣美學生活，LYNLI STUDIO 也很體貼地提供多樣折抵方案，所以無論是當月壽星，還是台南在地市民出示證明，或是持有學生證並使用文化幣的族群，都能享有專屬的優惠回饋喔，就讓我們在吃飽飯之後，以輕鬆的單價，來場手作美學的洗禮吧！

3.美容 SPA｜芮薇荷夢幻森林台南店

📍地址：臺南市中西區赤嵌里民權路二段133號

⏰營業時間：10:00-21:00

芮薇荷夢幻森林台南店

如果你們這一次是姐妹聚會，那吃完飯之後，來個美容 SPA 也非常說的過去！不管你是要想要體驗水飛梭、清粉刺，還是體驗換膚保養的亮膚課程，或是想要針對身體部位來個舒緩 SPA，芮薇荷都有專業的美容師可以滿足你！不用有壓力、不用一定要包長期課程，就當作吃飽飯的放鬆的變美行程，也非常值得！

芮薇荷坐落在中西區這個新舊交織、熱鬧的老街區裡，但走進芮薇荷彷彿進入另一個歐洲感的靜謐空間，服務人員非常親切，環境也很乾淨、放鬆，每一間美容或護膚包廂都伴隨著芬芳的香氣和溫柔光線，不知不覺中就讓人感到療癒；芮薇荷有提供臉部保養渙膚、水飛梭 × 二倍氧以及完全客製化討論的服務，大家可以依照需求、目標去做選擇，針對初次體驗的顧客，如果需要的話，也都會先進行膚況諮詢，以便推薦給大家適合的儀器與保養組合，所以不用擔心，因為這裡的服務絕對都是對症下藥，讓你的皮膚有有感的改變、進步。

在課程結束後，芮薇荷也會提供精緻茶點，且不定期會有不一樣的甜品，幫大家的體驗畫上一個舒服的結尾，這樣聽下來，是不是也覺得姐妹聚會，吃飽飯後來個寵愛自己的變美行程，也超級不錯的呢？

延伸閱讀>>愛跳跳方塊評價｜台南跳格子推薦！火車站附近爆汗系室內活動

延伸閱讀>>LYNLI STUDIO 評價｜巷弄老屋裡的溫潤留白：金工與生活美學的慢活練習

想知道更多精彩世界見聞，請追蹤按讚「七分之二的探索 Twosevenths 」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」